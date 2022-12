O Podcast vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e na rotina dos brasileiros, o que era bem diferente há alguns anos atrás, principalmente antes da pandemia de covid-19.

Uma pesquisa feita pela plataforma CupomValido.com.br, com dados da Statista e do IBOPE, revelou que o Brasil é o 3° país do mundo que mais consome podcasts, ficando atrás da Suécia e da Irlanda. O estudo ainda mostrou que mais de 40% dos brasileiros escutaram podcast pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Entre os países que menos escutam podcasts, estão: Japão, Taiwan, Malásia e Paquistão.

A popularidade dos podcasts veio em 2021, após a pandemia do coronavírus, de acordo com um estudo feito pela Deezer. O número de ouvintes deste formato cresceu em 24% e o de streams aumentou em 32%. Por ser um formato de mídia que se parece com um programa de rádio, mas não tem a necessidade do imediatismo, podendo ser escutado quando e quantas vezes a pessoa quiser, ajudaram nessa popularização. Em 2018, as plataformas de streaming iniciaram um investimento pesado no formato, o que também favoreceu seu crescimento.

Entre os podcasts mais populares do mundo estão “The Joe Rogan Experience”, “Call Her Daddy” e “Crime Junkie”. Já no Brasil, a maioria dos ouvintes consomem conteúdo em paralelo com suas outras atividades (ao navegar na internet ou enquanto fazem tarefas domésticas), por isso, entre os formatos preferidos dos brasileiros estão as entrevistas com convidados, liderando 55%, e as narrativas de histórias reais e bate papo em mesa redonda.

Confira abaixo os podcasts que mais se destacaram no ano de 2022, dos mais diversos segmentos.

A Mulher da Casa Abandonada

A trama, produzida e narrada pelo jornalista Chico Felitti, é real e conta a história de uma mulher (que mora em uma casa toda destruída) foragida da polícia americana por manter uma funcionária em condições análogas à escravidão. O podcast fez tanto sucesso que gerou muita repercussão sobre o caso.

Podpah

Em formato de entrevistas, o programa é comandado por Igão e Mítico que apresentam o podcast como “o canal mais zica da internet”. Estreou em 2020 e hoje conta com mais de 6 milhões de inscritos. Os convidados são diversos, de Whindersson Nunes ao presidente eleito Lula.

Anything Goes With Emma Chamberlain

Graças ao podcast, Emma (21 anos) virou uma celebridade da internet, dividindo com os ouvintes suas ideias sobre os mais diversos assuntos. Desde conselhos a filosofias, ela também conta histórias que relembra do passado.

Café Da Manhã

Um podcast original do Spotify produzido em parceria com o jornal Folha de São Paulo, que traz episódios diários sobre uma análise de algum fato relevante que esteja acontecendo no Brasil e no mundo, apresentando também um resumo das principais notícias que aconteceram no dia anterior.

Reprograme Seu Cérebro

Comandado por André Buric, fundador da BrainPower (acadêmia cerebral), o podcast apresenta sacadas para o ouvinte conhecer mais sobre o seu cérebro e ficar no controle das suas ações e emoções, deixando de lado a falta de energia, falta de foco e a procrastinação.