O ano de 2022 está se encerrando, e chegou a hora de sabermos quais são as marcas de bancos e sistemas de pagamentos que mais evoluíram no país neste último ano, marcado por vários desafios, especialmente, no aspecto econômico. A YouGov, multinacional especializada em pesquisa de mercado on-line, levantou dados do período de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, e mapeou quais bancos e sistemas de pagamentos são os mais apreciados pelos consumidores em mais de 30 mercados ao redor do mundo.

Focando no Brasil, a pesquisa foi iniciada ainda quando a pandemia de COVID-19 estava em alta mundo afora, e finalizada, após um ano difícil financeiramente para muitos, onde as marcas tiveram que trabalhar ainda mais para se destacar para os consumidores.

O Top 10 dos bancos e sistemas de pagamento considerados os melhores pelos brasileiros, quem lidera o ranking é a Caixa Econômica Federal com 24.3 pontos; seguido do Banco do Brasil 19.6, Itaú com 18 pontos, Santander 16.6, em quinto lugar está o Banco Bradesco com 16 pontos, Mercado Pago tem a sétima posição com 14 pontos, PagSeguro com 12.3, já Mastercard com 11.7 pontos e finalizando o TOP 10 com Visa, 11.2 pontos.

O levantamento foi feito usando a métrica “consideração”. Nesta métrica, as pessoas são questionadas sobre as marcas que lembram quando pensam em abrir uma conta, dando uma visão sobre quais marcas os consumidores estão pensando em confiar seu dinheiro.

Já as cinco marcas que mais evoluíram no Brasil no último ano, o PagSeguro lidera o ranking com 0.7 pontos, em segundo lugar está a Porto Seguro Bank 0.5 pontos, seguido do BNB com 0.2, em quarto lugar o American Express 0.2 pontos e encerrando o TOP 5 marcas, o Mercado Pago 0.2 pontos.

“Conseguimos observar com esses dados que o comportamento dos consumidores vem mudando ano a ano, tudo por conta do avanço da tecnologia. Por isso, é essencial levantarmos dados para mostrar às empresas caminhos para se tornar cada dia mais presente na vida desses consumidores que estão cada vez mais envolvidos e imersos no mundo digital. A informação principal dessa pesquisa é a inovação para as empresas, investimento em inovação para acompanhar o movimento”, afirma David Eastman, diretor-geral e comercial da YouGov América Latina.

Vale lembrar que as marcas de serviços financeiros são rastreadas em todo o mundo, para permitir medir de forma consistente e precisa as atitudes dos consumidores em relação a essas marcas.

“Entender quem está na disputa e quem está em alta ou em baixa sempre é muito importante. A ideia principal aqui é entender quais são as marcas que ganharam o coração dos consumidores e quais eles confiam em deixar/aplicar seu dinheiro”, complementa Eastman.

Sobre a YouGov

A YouGov é uma multinacional de origem britânica, pioneira em pesquisa de mercado on-line e ferramentas que integram o planejamento e o monitoramento de dados, garantindo informações mais precisas e ágeis de serem acionadas por seus clientes. Presente em cerca de 70 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Ásia-Pacífico e África, a empresa possui uma das maiores redes de pesquisa do mundo. São mais de 20 milhões de membros registrados em seu painel. Com dados acumulados ao longo de 20 anos de operação, a YouGov utiliza os chamados “dados vivos” – informações do consumidor continuamente atualizadas, precisas e acionáveis. A missão da empresa é oferecer uma visão incomparável sobre o que o mundo pensa, com soluções inovadoras que ajudam as marcas, proprietários de mídia e agências mais reconhecidas internacionalmente a planejar, ativar e acompanhar melhor suas atividades de marketing. Os dados da YouGov são regularmente referenciados pela imprensa global, sendo a segunda fonte de pesquisa de mercado mais citada no mundo.