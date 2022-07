Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio tem a função de um certificador, destacando aqueles que se sobressaem como os melhores entre os maiores do Brasil. “São poucos os influenciadores que serão eleitos como os preferidos do brasileiro, e para estes será outorgada a placa de vencedor ou Top3 iBest, que são hoje os troféus mais exclusivos no Brasil.” E complementa: “Ancoramos a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento e alcance, e é impossível antever os resultados pela enorme competição”, complementa Wettreich.