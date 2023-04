Top 5: Homens mais ricos do Brasil

Lista top 5 do feriado

“Conhecidos por serem bem-sucedidos e prósperos, eles são mais experientes, vividos e todos compartilham de uma mesma virtude: a generosidade.” Essa é a visão de Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do site MeuPatrocínio sobre os homens mais ricos do Brasil.

Essas pessoas estão no mundo dos negócios brasileiros, sendo líderes empresariais de sucesso que contribuíram para o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Que eles frequentam restaurantes e resorts caros a gente já sabe, mas fomos buscar no mundo virtual como se aproximar dos homens mais sucedidos do Brasil e descobrimos que é mais fácil do que parece.

“Homens poderosos como eles não tem tempo a perder indo a bares para conhecer novas pessoas, já que a alta classe masculina não procura companhias somente nos locais que frequenta, mas também no conforto de suas cadeiras em sites de relacionamentos luxuosos como o BeSugar.com.br, MeuMatch.com e o MeuPatrocinio.com.” afirma Caio Bittencourt.

No Top 5 de milionários brasileiros, encontramos:

Jorge Paulo Lemann – US$ 15,8 bilhões

Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil mesmo após algumas perdas recentes referente ao caso das Americanas. Ele é dono da Ambev, a maior cervejaria da América Latina, além de ser acionista da Kraft Heinz Company e Burger King.

2. Marcel Herrmann Telles – US$ 10,6 bilhões

Marcel Herrmann Telles é co-fundador da Ambev junto com Lemann. Ele também possui participações na 3G Capital, que controla a Anheuser-Busch InBev.

3. Eduardo Saverin – US$ 10,2 bilhões

Eduardo Saverin é conhecido por ser um dos cofundadores do Facebook, junto com Mark Zuckerberg. Saverin nasceu em São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg.

4. Carlos Alberto Sicupiera – US$ 8,6 bilhões

Carlos Alberto Sicupiera foi fundador do Banco BBA Creditanstalt S/A e atualmente é presidente do conselho administrativo da Lojas Americanas S/A.

5. Alexandre Behring – US$ 5,2 bilhões

Alexandre preside a Kraft Heinz e é co-presidente da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. Além de ter a 3G capital como um de seus principais investimentos.

É importante lembrar que não devemos impressionar ninguém ou ser alguém que não é. Seja sempre você mesmo e tente construir uma relação honesta e significativa. Relacionar-se com pessoas ricas pode parecer intimidante no início, mas é importante lembrar que, independentemente da renda, todos somos seres humanos e desejamos fazer conexões significativas com os outros.

Ex-RedeTV, Elisa Ponte se torna master coach



Após um momento turbulento de sua vida, que envolveu uma traição traumática, a hoje master coach Elisa Ponte decidiu estudar psicologia positiva e inteligência emocional. E no mês da felicidade, ela dá a receita para viver mais feliz e realizada. No passado, a mentora teve seu emocional abalado. Autoestima baixa, vitimização, culpa e medo foram os sentimentos vivenciados por ela. Mas, com sua força e autoconhecimento, Elisa superou a dor.”Vivi realmente um período muito difícil e entendi a importância da inteligência emocional e de buscar chaves, como gosto de chamar, que ajudam a ‘criar’ a felicidade. A felicidade não está condicionada a ninguém e nem a algo externo. Está atrelada ao gerenciamento das emoções”, ensina. “Amor-próprio e autoconhecimento fazem parte dessa receita”. Para ela, se autoconhecer é descobrir sua missão de vida. Normalmente está ligada a ajudar outras pessoas por meio de suas habilidades e talentos. É essa sensação de contribuir e agregar na vida do próximo que torna um indivíduo mais feliz e realizado. Outro segredo é entender que a felicidade está nos momentos e que deve ser encarado com naturalidade, sem pressão.

