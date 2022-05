Santa Bárbara d’Oeste gerou 2.790 novos empregos no primeiro trimestre de 2022. Com isso, a cidade lidera o ranking regional de geração de empregos e é a 9ª cidade do Estado de São Paulo que mais gerou empregos formais no ano. Os dados são oficiais e foram divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Caged | Governo Federal.

No ranking anual, Santa Bárbara gerou 2 vezes mais empregos do que a segunda colocada. Nesta análise, Santa Bárbara gerou 2.790 empregos, Sumaré gerou 1.594, Hortolândia gerou 992 empregos, Americana gerou 924 empregos e Nova Odessa tem saldo negativo de 78 postos de trabalho.

No ranking do mês de março a diferença é ainda maior, com Santa Bárbara gerando 3 vezes mais empregos do que a segunda colocada. Nesta análise, Santa Bárbara gerou 1.522 empregos, Sumaré gerou 564, Hortolândia gerou 298 empregos, Americana gerou 212 empregos e Nova Odessa gerou 58 empregos.

“Fechamos o primeiro trimestre do ano com números fantásticos! São 2.790 pessoas a mais no mercado de trabalho. São famílias que passam a sonhar com dias ainda melhores, conquistando uma nova casa, um novo carro, oferecendo o melhor aos filhos, planejando aquela viagem desejada, consumindo no nosso comércio, girando a economia da cidade. Tudo isso gera um sentimento de muito orgulho em todos os barbarenses. E demonstra que estamos no caminho certo”, comentou o prefeito Rafael Piovezan durante sua participação semanal desta sexta-feira (29) no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

“Gerar empregos não é algo que ocorre da noite pro dia. Tudo isso ocorre graças a um projeto de gestão confiável, que transformou a nossa cidade nos últimos anos e que consolida, todos os dias, a organização de Santa Bárbara d’Oeste. Quem investe, quem empreende, observa isso. Observa e encontra por aqui 100% de esgoto tratado, ampla reserva de água – que está em ampliação, inclusive – rede de Educação com os melhores índices de sua história, rede de Saúde robusta e o posto de cidade mais segura do Estado de São Paulo. Avançamos no Desenvolvimento Econômico e na Geração de Empregos porque antes fizemos a lição de casa, cuidando das áreas prioritárias da Administração Pública. Santa Bárbara d’Oeste é mais uma vez protagonista. Vivemos, juntos, o melhor momento da nossa história!”, acrescentou Rafael Piovezan.