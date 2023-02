Toninho Mineiro pede ao Gov SP vagas em clínicas da dor

Em moção de apelo aprovada na última terça-feira, vereador Toninho Mineiro aponta que não existe clínica para tratamento de dor crônica que receba pacientes do SUS na região

O vereador Toninho Mineiro (PV) encaminhou para a Secretaria Estadual de Saúde uma solicitação para que a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) disponibilize vagas nas chamadas clínicas da dor para pacientes do SUS na região. O pedido foi feito por meio de moção de apelo apresentada pelo parlamentar e aprovada com 17 votos favoráveis durante a sessão de terça-feira (07) na Câmara de Sumaré.

LEIA MAIS Câmara Sumaré retoma sessões

O vereador explica que esteve na central de vagas do sistema Cross em Sumaré para verificar a disponibilidade de vagas para esse tipo de tratamento e recebeu a informação de que “não existe nenhuma clínica da dor que recebe pacientes do SUS na região”.

“As dores crônicas são capazes de alterar o organismo do paciente, e precisam ser tratadas o quanto antes, sendo que a causa da dor pode ser neurológica, somática, visceral ou mista, por isso a necessidade de um local com equipe multidisciplinar para atuar de maneira correta no tratamento da dor”, diz trecho da moção.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento