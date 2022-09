Após seis meses de espera, a temporada de 2022 da NFL começou na última semana com muitos jogos e destaque para vitória do Buffalo Bills, carimbando a faixa de campeão dos atuais campeões Los Angeles Rams no jogo de abertura. A Betfair, especialista em probabilidades esportivas, fez um levantamento verificando quais franquias são as principais favoritas ao título, quem será o MVP da temporada e quais equipes deverão fazer a final do Super Bowl LVII, em fevereiro. Confira os principais destaques da temporada que tem tudo para ser uma das mais disputadas da história da NFL.

Segundo a análise da Betfair, a equipe com mais chances de levar o título desta temporada é o Buffalo Bills com 13% (cotação de 6.0 – para cada real apostado na equipe, o retorno será de R$6,00 caso o resultado se confirme). A segunda franquia com mais chances de conquista é a equipe do experiente quarterback Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers, que está com 10% (8.0) de chances de levantar a taça. Com 9% (8.5), o Kansas City Chiefs aparece em terceiro fechando a lista de principais equipes na disputa do troféu Vince Lombardi.

Na AFC, o Buffalo Bills, com um elenco que é considerado por muitos como o melhor da liga, aparece como favorito a ser o campeão da divisão com 24% (3.75), seguido de perto do Kansas City Chiefs, com 18% (5.0).

Na NFC, os Buccaneers, campeões em 2021, aparecem como principais favoritos, com 23% (3.75) de chance de novo título. O segundo favorito na conferência é a equipe do Philadelphia Eagles, com 13% (7.0).

A final com maiores probabilidades de acontecer segundo os traders da Betfair apontam que o Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills são os prováveis times que disputarão o Super Bowl LVII, que será no dia 12 de fevereiro, no Farm Stadium, no Arizona. As chances das equipes se enfrentarem na decisão da temporada são de 11% (13.0).

A segunda possibilidade é da equipe de Tom Brady enfrentar o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, com 8% (17.0), já o terceiro confronto com a maior chance de acontecer no Super Bowl é entre Buffalo Bills de Josh Allen e Von Miller enfrentar o Green Bay Packers de Aaron Rodgers com 6% (23.0).

A Betfair também avaliou quais são os jogadores favoritos a conquistar o prêmio individual de MVP da temporada regular. Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, é o mais cotado a vencer o prêmio individual com 20% de favoritismo. Na sequência aparece Patrick Mahomes, dos Chiefs, com 12%. O jovem qb em ascensão Justin Herbert, dos Chargers está em terceiro com 10%, e na quarta colocação aparece o maior quarterback da história da NFL, Tom Brady com 9% de chances de se tornar MVP pela quarta vez na carreira, segundo a análise da Betfair.

A Betfair proporciona ao seu usuário uma série de opções dentro dos jogos da NFL com um mercado amplo de probabilidades que o apostador pode escolher antecipadamente ou em tempo real, durante os jogos.

Vida longa a Brady na NFL?

Aos 45 anos, Brady iniciou com uma vitória sua 23ª temporada atuando na NFL. O homem de frente da linha ofensiva do Tampa Bay bateu mais um recorde dentre tantos que conquistou na Liga Americana. Na primeira rodada, a vitória fora de casa sobre o Dallas Cowboys, o americano se tornou o jogador mais velho da história a começar uma partida da NFL.

Empilhando títulos e recordes, Tom Brady ensaia para encerrar a carreira no fim da temporada. No total dos 23 anos competindo como profissional na NFL, foram dez aparições no Super Bowl com sete títulos, cinco prêmios de MVP no Super Bowl e três na temporada regular, o quarterback também conquistou a liderança isolada em passes completos e touchdowns na liga, além de ser o jogador que mais liderou em jardas passadas em toda história da NFL.