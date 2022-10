Três homens foram presos após serem descobertos planejando um roubo a residência na manhã desta segunda-feira (10), em Americana. Eles faziam tocaia próximo ao local que atacariam e foram descobertos. Duas armas de fogo e dez munições foram apreendidas.

A equipe da Polícia Militar abordou dois homens de 30 e 31 anos, que ocupavam um Gol com placas adulteradas e pareciam estar observando a movimentação da rua. Durante averiguação, foram encontrados um revólver calibre 38, cinco munições e outros objetos.

O terceiro participante do time, de 53 anos, foi preso com um revólver calibre 38 com cinco munições e algumas ferramentas . De acordo com a PM, um dos criminosos admitiu que iria assaltar uma casa.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o trio permaneceu preso.