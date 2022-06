O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa um projeto de lei em que propõe instituir no calendário oficial do município a “Feira Ambiental de Americana (FEAMA)” e dá outras providências. Todos os outros dezoito parlamentares da atual legislatura assinam a proposta como coautores.

Na exposição de motivos, Martins menciona que a feira fez parte da programação da prefeitura nas comemorações da Semana do Meio Ambiente. A primeira edição foi realizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL) em 5 de junho de 2022, com organização foi da secretaria municipal de Meio Ambiente em parceria com quarenta colaboradores.

Durante a feira, foram disponibilizadas mudas de árvores para plantio, além de microchipagem e vacinação de animais, dentre outras ações. “Na ocasião, foi lançada a campanha de arrecadação de tampinhas e apresentados os vencedores do concurso ‘O clima muda e nossas vidas também’, que teve 720 participantes. Os dados confirmam a dimensão e o sucesso da FEAMA, além da importância da ação para a conscientização sobre a necessidade de se discutir e preservar o meio ambiente”, relata o autor.

O texto da proposta estipula que a prefeitura, por meio da secretaria de Meio Ambiente, fica autorizada a firmar parcerias com outros órgãos da administração pública direta ou indireta e com entes privados visando a realização da feira.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária.