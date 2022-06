Anunciada a lista dos dez clientes sorteados na promoção “Vem Jantar Comigo?”, realizada neste mês de junho pelo Tivoli Shopping em comemoração ao Dia dos Namorados. São eles: Carla Grasiela Alves Ferreira; Júlia Neves Barbosa; Suzane Cordenonssi; Kelly Regina Pereira Pinto Batista; Aline Mendes Marzura; Clarice Carneiro Delmondes Versuti; Paulo Henrique Gonçalves da Silva; Leandro dos Santos Isidio; Monise Almeida de Campos e Maria Angelica. O prêmio é um jantar romântico no Coco Bambu do Tivoli.

É um prêmio para desfrutar a dois. Clarice Carneiro Delmondes Versuti, uma das sorteadas, vai aproveitar o jantar romântico para comemorar o aniversário de casamento com Luiz Versuti. No próximo dia 12 de julho, portanto um mês após o Dia dos Namorados, os dois celebram 36 anos de casados. Moradora de Santa Bárbara D´Oeste e cliente do Tivoli Shopping desde a inauguração do centro de compras.

“É a primeira vez que eu ganho uma promoção assim”, comemorou ela, que concorreu com dois cupons. “Moro perto do Tivoli e sempre estou no shopping”, acrescentou Clarice, que compareceu ao centro de compras para retirar seu voucher do jantar logo após receber o telefonema da direção do empreendimento informando que havia sido uma das ganhadoras.

Durante a promoção “Vem Jantar Comigo?”, a cada R$ 200 em compras nas lojas e quiosques participantes, o consumidor tinha direito a um cupom para concorrer ao prêmio. Para efetivar a participação, o cliente precisava cadastrar o cupom no site do Tivoli ou no totem de autoatendimento, disponível na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina. Conforme as regras da promoção anunciadas na época, foram sorteados dez cupons pela extração da Loteria Federal do dia 25 de junho.

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 142 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.