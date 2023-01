Tivoli Shopping premiou, nesta segunda-feira (9)

dois clientes com o vale-viagem para o resort 5 estrelas Salinas Maragogi All Inclusive, no Nordeste. As viagens são os prêmios da promoção “Natal 5 Estrelas”, realizada pelo empreendimento nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os sorteios ocorreram no último sábado (7), pela extração da Loteria Federal.

O repositor Daniel Soares, de 35 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste. A coordenadora de Serviço Social, Claudia Rosolen Sisdeli, de 34 anos, moradora de Americana foram os contemplados. Eles poderão curtir dias de descanso e diversão com tudo pago, juntamente com um acompanhante cada. Daniel participou da promoção com 10 números da sorte e Claudia, com 8. Nessa campanha, foram gerados mais de 28 mil números da sorte.

O prêmio inclui o traslado ida e volta até o hotel e a hospedagem no sistema all inclusive (com tudo incluso). O Salinas fica na cidade de Maragogi, em Alagoas, um dos destinos mais belos e paradisíacos do Brasil.

O complexo hoteleiro foi eleito o “melhor resort all inclusive da América do Sul” pelo Traveler’s Choice 2022. Premiação do TripAdvisor, e “o melhor resort do Brasil” pela revista Melhores Destinos, referência no segmento de viagens.

Bastante animado, Daniel explica que irá curtir a viagem acompanhado de sua esposa, Fernanda. “Estou muito feliz! Não imaginava que fosse ganhar, fiquei surpreso. Assim que recebi a notícia, liguei para a minha esposa para dividir com ela essa alegria. Vai ser demais”, diz ele, ressaltando que encarou o ganho como um presente. “Vou fazer 36 anos na sexta feira agora, dia 13, e esse está sendo um presentão de aniversário para mim”, conta.

Para Claudia, a viagem também fará a celebração de uma data importante: suas Bodas de Cerâmica, comemoração que marca os nove anos de casamento. “Eu e meu marido faremos 9 anos de casados, é um momento importante e vamos comemorar com essa viagem. Estou muito feliz!”, destaca.

Ela lembra que, há alguns dias, comentou com alguns amigos e seu marido, Alain Michell, sobre a possibilidade de ser a ganhadora dessa promoção. “Eu brinquei dizendo que não tinha ganhado na Mega da Virada, mas ainda tinha esperança de ganhar a viagem do Tivoli. E não é que deu certo?”, comenta, aos risos. “Mas ainda estou sem acreditar que é verdade. Nunca ganhei nada na minha vida. É a primeira vez. Estou muito emocionada”, acrescenta.

A promoção “Natal 5 Estrelas” do Tivoli Shopping aconteceu de 18 de novembro de 2022 a 3 de janeiro de 2023. A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o consumidor tinha direito a um número da sorte para concorrer ao prêmio. Seriam sorteados dois vales-viagem, cada um válido para duas pessoas.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 142 operações, distribuídas em um único piso. Entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis. Eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising. Vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br