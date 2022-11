O Tivoli Shopping confirmou que em 2023 estão previstas a abertura de novas opções gastronômicas e também novas lojas. O empreendimento completa 24 anos de portas abertas e anunciou as novidades para o próximo ano.

Para fechar o ano e iniciar 2023 com ainda mais opções aos clientes, em breve, o Tivoli Shopping vai receber outras novas operações, as marcas Puket, Liz Lingerie, Bibi Calçados, além de Estetik KV, Travellex Confidence Câmbio, Empório da Prata e o lava–rápido Best Wash.

Também estão previstas novidades na área de gastronomia, com a chegada das franquias KFC, reconhecida pela sua famosa receita de frango frito; The Waffle King, primeira rede de fast food de waffle da América Latina; e Milk Moo, que promete o “melhor milkshake do mundo”.

2022.

Entre as inaugurações que ocorreram em 2022, estão Chinelos & Tal, Exclusive For Man, Elite Academia, Zinzane, Savana Joias e Bag Store, além dos quiosques Havaianas, Stop & Go, CaliforU, London Bus, Gift’s Case e Natura.

No setor de alimentação, as novidades do Tivoli são Coco Bambu, Casa Bauducco, Duckbill, Magic Candies, Restaurante Montana Grill e Milklandia.

Além das inaugurações, o empreendimento também registrou neste ano a reforma de algumas lojas, como a Espaço Laser, Sixtini Camisaria, Glamour, Nobel + Zastras, Restaurante Gourmet Mania e Sun7 Tabacaria, que deram um “upgrade” em seus espaços.