Tivoli vai ganhar loja da Vivara, joalheira de alto padrão

O Tivoli Shopping anunciou a chegada de mais uma loja no empreendimento. A joalheria de alto padrão Vivara será instalada no lugar da Polishop, ao lado da C&A. A nova loja será inaugurada ainda neste semestre.

“A vinda da Vivara ratifica o nosso compromisso de atender às necessidades e desejos dos nossos clientes. Estamos em um crescimento contínuo e positivo. Isso é um dos pontos fortes, que nos consolida como referência no setor do varejo, e consequentemente atrai novos investidores e grandes marcas”, destaca Gustavo Salvagnini, gerente-geral do shopping.

Com mais de 268 pontos de vendas, entre lojas Vivara, Life e quiosques e vendas pelo e-commerce, a marca é respeitada pela qualidade dos produtos que oferece aos clientes. No seu mix de produtos estão joias e acessórios feminino e masculino, perfumes, uma linha especial de alianças e anéis, que vão do noivado ao casamento, entre outros produtos com designer inovador.

