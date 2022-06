A vida que habitava a Terra há milhões de anos está de volta a Santa Bárbara D’Oeste. A criançada vai se aventurar com o “Jurassic Play”, atração que chega ao Tivoli Shopping nesta sexta-feira, 24, e traz réplicas de dinossauros em tamanho real e vários brinquedos. Já nas salas do cinema, toda a família pode viver a fantasia de compartilhar o planeta com os gigantes.

Inspirada na produção cinematográfica, que está em cartaz no Moviecom Tivoli com a sequência “Jurassic World: Dominion”, o espaço infantil estará aberto até 14 de agosto, em frente ao Fair Play. Destinado a crianças a partir de dois anos, o espaço tem piscina de bolinhas, passagens aéreas e escorregador, um imenso playground com a ambientação das paisagens da era Mesozoica.

Além da diversão nos brinquedos, os bichos em tamanhos reais, com alturas entre 2 metros e 4 metros, vão mexer com a imaginação dos pequenos. São réplicas das espécies Brontossauro, Triceratops e Hadrossauro. “Temos o orgulho de estrear no Tivoli Shopping este brinquedo, que traz um tema que desperta a curiosidade em crianças e adultos. Reforçamos o convite aos pais para que levem seus filhos nesta atividade que mistura fantasia e história”, afirma Carlos Ezídio, que gerencia a atração.

Cinema

No Moviecom Tivoli, a família inteira pode reservar poltrona e pipoca para testemunhar o momento decisivo no equilíbrio entre a espécie humana e as criaturas mais vorazes que habitaram o planeta e que vivem uma nova era na trama (consulte a programação do Tivoli). O encerramento da franquia com “Dominion” é justamente um ponto final nesta disputa entre quem é a nova espécie dominante.

“O Tivoli é um ambiente que oferece uma série de oportunidades para seus clientes se divertirem. Por isso sempre temos atividades inovadoras, como a estreia desta brincadeira que promete complementar um dia de entretenimento para a família no universo dos dinossauros”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichelo.