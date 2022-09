O Tivoli Shopping realiza neste domingo (25), em parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), Consultoria TGRH, DiskJet e Portal Vagas 019, mais uma edição da “Feira da Empregabilidade”. O evento vai oferecer cerca de 5 mil vagas de trabalho em empresas da região e é uma grande oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade, experiência e salários. A feira ocorre das 8h às 17h, na Praça de Alimentação do empreendimento. A entrada do público no shopping deverá ser feita pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi. A participação é livre e gratuita.

Embora o desemprego tenha diminuído no Brasil, a melhora no mercado de trabalho ainda não foi suficiente para reduzir a proporção de trabalhadores que espera há muito tempo por uma recolocação no mercado. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que aproximadamente três em cada dez desempregados permanecem em busca de trabalho há mais de dois anos. E a falta de emprego, de acordo com o IBGE, ainda atinge 9,9 milhões de brasileiros.

“Estamos felizes em, mais uma vez, colaborar com esse projeto que é tão importante, pois trata-se de uma prestação de serviços à comunidade e contribui na geração de trabalho e renda para a população da região. As edições anteriores do evento foram um sucesso e esperamos que esta seja ainda melhor e que mais vagas sejam preenchidas, beneficiando ainda mais pessoas”, afirma Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Muitas oportunidades

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer ao shopping levando currículo profissional e documentos pessoais para se inscrever.



De acordo com Geraldo Biaggi, membro da Central de Estágios e Oportunidades (CEO) da Unisal e coordenador da Feira da Empregabilidade, assim como ocorreu em anos anteriores, o evento contará com a participação de diversas empresas de grande porte e multinacionais da região, que receberão currículos para seus processos seletivos em andamento para vagas efetivas. Entre as empresas participantes já confirmadas para a quarta edição do evento estão Ober, Romi, Trevilub, McDonald’s, Supermercados Pague Menos, Supermercados São Vicente e NW Software.

“A feira é uma ação social que, certamente, vai ajudar muita gente. Teremos a oferta de 5 mil vagas e esperamos receber um público de cerca de 10 mil pessoas, moradores de toda a região, de cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e outras. Seremos um elo entre as empresas que estão com ofertas de trabalho e as pessoas que precisam de emprego”, diz Biaggi.

Segundo Célio Soares, diretor da TGRH, o objetivo da feira é contribuir para acelerar o processo de empregabilidade na região. “Nossa expectativa é bater todos os recordes das edições anteriores da feira. Estamos voltando de uma pandemia e temos, de um lado, muitas pessoas desempregadas e, de outro lado, o mercado se aquecendo novamente e com muitas vagas de emprego abertas, então, esperamos conseguir que o máximo dessas vagas sejam preenchidas no dia da feira”, comenta.

Serão oferecidas na Feira da Empregabilidade vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários. “Teremos oportunidades tanto para quem busca o primeiro emprego, com salários mais baixos, quanto para quem quer atingir novos patamares profissionais, como os cargos de gerência e diretoria, cujos salários são mais elevados. A feira pode ser uma oportunidade, inclusive, para quem deseja mudar de emprego”, destaca o representante da Unisal.

Um diferencial desta edição, segundo Biaggi, será a oferta de vagas específicas para PCD (pessoas com deficiência). Apenas o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana oferecerá 55 vagas PCD na feira.

Além de se candidatarem aos processos seletivos abertos, os desempregados poderão ainda se inscrever nos cadastros reservas e bancos de talentos das empresas participantes.

“Muito mais do que o preenchimento das vagas, o propósito da Feira da Empregabilidade é conectar pessoas. É importante destacar também que as oportunidades não acabam no dia da feira. Como os currículos ficam cadastrados junto às empresas, acontece de muitas outras vagas serem preenchidas mesmo depois. Também criaremos uma forma de controle para que quem não conseguir emprego no evento receba informações de novas oportunidades de trabalho disponíveis ao longo do ano, até a realização de nossa próxima feira, e assim consiga se empregar”, destaca Biaggi.

Oficinas

A feira também contará com algumas oficinas gratuitas. São elas: atualização/orientação de currículos; core skills nos processos seletivos; avaliação e psicoeducação sobre qualidade de vida e bem-estar; como se preparar para uma entrevista de emprego. Essas oficinas serão desenvolvidas por alunos e professores da Unisal.

Haverá ainda os serviços de teste vocacional gratuito e impressão gratuita de currículos. Para usufruir desse serviço, basta o candidato levar o currículo salvo em um pendrive ou mesmo já impresso, para que seja digitalizado e novas cópias sejam feitas.

“Muitas vezes, a pessoa tem um currículo, mas ele não está bem feito. Outras pessoas sequer têm um currículo elaborado, então, ajudaremos nesse sentido, criando ou melhorando os currículos para que tenham mais chances de conseguir uma vaga de trabalho. Depois, com o currículo pronto, a pessoa poderá fazer a impressão lá na feira mesmo para entregar no estande da empresa na qual tem interesse”, explica Biaggi.

Os estandes das empresas participantes da feira estarão montados na praça de alimentação, mas as oficinas e os serviços de impressão de currículos serão realizados em frente à loja Cobasi.

SERVIÇO

Feira da Empregabilidade

Data: domingo, dia 25 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping – entrada pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi

Participação livre e gratuita