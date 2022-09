Neste feriado da Independência do Brasil, quarta-feira (7/9), acontece mais uma Feira de Adoção Pet, no Tivoli Shopping. Realizado mensalmente pelo empreendimento em parceria com a loja Cobasi e a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste), desta vez o evento ocorre das 17h às 20h, dentro da Cobasi.

O horário de funcionamento do Tivoli Shopping no feriado será das 14h às 20h para lojas e quiosques e das 12h às 22h para os espaços de alimentação e lazer.

Adotar é uma excelente opção para quem quer encontrar um novo amiguinho de quatro patas. Vários animaizinhos estão esperando por uma família para dar e receber muito amor.

Segundo Kátia Ferrari, advogada e voluntária da SOS Animais, nesta edição da feira pet do Tivoli, estarão disponíveis para adoção cinco cachorrinhos e dois gatos, animais vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos, que foram resgatados pelo SPASB e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

Para adotar um dos pets, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades, como manter os cuidados e vacinas dos animais em dia.

Os bichinhos adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante.

Serviço:

Feira de Adoção Pet

Quando: feriado, quarta-feira (7/9), das 17h às 20h

Onde: Cobasi do Tivoli Shopping