Tivoli Shopping e ParkCity divulgam atrações de Páscoa

Tivoli Shopping promove atrações infantis para comemorar a Páscoa

Apresentações de teatro e musical vão divertir os pequenos, que poderão tirar fotos com o Coelhinho, o personagem mais querido da época

O Tivoli Shopping preparou atrações especiais para entreter a garotada e celebrar a temporada mais doce e saborosa do ano, a Páscoa. Além de se divertirem curtindo apresentações de teatro e musical, os pequenos ainda vão poder tirar fotos com o personagem mais querido da época: o Coelhinho da Páscoa. Os eventos são gratuitos.

A primeira atração de comemoração da Páscoa do Tivoli será a apresentação teatral “O Mistério do Coelho Bob”, da Catavento Brasil Produções, que acontece neste sábado (1º de abril), às 16h, em frente ao restaurante Coco Bambu.

O espetáculo infantil conta a história de Bob, o coelho da Páscoa, que tem a importante missão de cuidar do grande ovo dourado que controla a fábrica de ovos de chocolate. Um dia, uma das ajudantes da fábrica, a Senhorita Sorvete, fica chateada e resolve esconder o grande ovo para que a Páscoa não aconteça. Bob se sente culpado por não ter cuidado bem do grande ovo e começa a procurar por toda parte, iniciando uma doce aventura para salvar a Páscoa.

No sábado seguinte (dia 8 de abril), data que antecede a Páscoa, o shopping recebe a apresentação musical “Canções de Páscoa e Outras Batucadas”, do grupo Canta Curumim.

Neste espetáculo, a turma do Curumim recebe o coelhinho da Páscoa como convidado especial e, juntos, irão animar o público com histórias, brincadeiras e muita música. Essa atração será realizada às 17h, também na área em frente ao Coco Bambu.

“Sabemos o quanto a Páscoa é uma data especial para as famílias, principalmente para as crianças, por isso, preparamos essa programação com muito carinho, para que elas possam se divertir por aqui e celebrar o momento junto com o Coelhinho, que é o personagem mais amado dessa época”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

LEIA TAMBÉM: Circo estreia em Santa Bárbara esta sexta com King Kong de 11 metros

Muito chocolate

Para seguir a tradição, não deixar a data passar em branco e atender os consumidores, as lojas do Tivoli Shopping já estão com seus estoques prontos, com ofertas de ovos de Páscoa e chocolates para todos os gostos e com os melhores preços.

Opções não faltam. Em lojas como Cacau Show, Kopenhagen, Lojas Americanas, Casa Bauducco, Lojas União 1 a 99 e Milklandia, além dos ovos tradicionais, é possível encontrar os chamados ovos de colher, miniovinhos, chocolates temáticos em formatos como coelhos e cenouras, além de bombons, trufas, barras e tabletes de chocolates diversos.

SERVIÇO:

Teatro infantil “O Mistério do Coelho Bob”

Data: sábado (1/4)

Horário: 16h

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Apresentação musical “Canções de Páscoa e Outras Batucadas” – Canta Curumim

Data: sábado (8/4)

Horário: 17h

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Shopping ParkCity Sumaré realiza chegada do Coelhinho da Páscoa

Evento gratuito acontecerá no dia 1º de abril

O período de Páscoa no Shopping ParkCity Sumaré será repleto de atrações especiais para celebrar esta data tão tradicional. E para animar ainda mais a comemoração, uma figura especial visitará o empreendimento para alegrar as crianças e suas famílias: o Coelhinho da Páscoa.

Símbolo da Páscoa, a chegada do Coelhinho acontecerá no dia 1º de abril de uma forma inusitada durante a programação teatral, o que envolverá os visitantes e tornará o passeio no shopping um evento marcante para as crianças.

“O evento iniciará às 14h. Em seguida haverá uma apresentação de teatro musical. A presença ilustre do Coelhinho da Páscoa, que é considerado o grande anfitrião da festa, acontecerá num clima muito festivo”, adianta Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para brincar e se divertir, além da participação no final da peça teatral, o Coelhinho liderará um Desfile de Páscoa pelo mall e encerrará sua visita com uma sessão de fotos com as crianças.

“A Páscoa é uma data muito importante para as famílias e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma atração que vai envolver todos na comemoração com o Coelhinho para festejar a data mais doce do ano com momentos de encantamento e que produzem memórias inesquecíveis”, salienta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

No Shopping ParkCity Sumaré as atrações seguem também no domingo (dia 2 de abril), com a apresentação de uma cantata do Colégio Unasp, às 16h, na Praça de Alimentação.

Os visitantes do Shopping ParkCity Sumaré também podem aproveitar a visita ao empreendimento para fazer as compras de Páscoa. Uma grande diversidade de ovos de Páscoa e chocolates em geral, como bombons e tabletes, estão disponíveis na Cacau Show, na Kopenhagen, no Savegnago Supermercados e nas Lojas Americanas.

Serviço

Chegada do Coelhinho da Páscoa no Shopping ParkCity Sumaré

Data: dia 1º de abril de 2023.

Horário

14h00 – Vamos começar a festa

14h30 – Teatro musical com uma surpresa incrível no final

16h00 – O mágico desfile de Páscoa

16h30 – Selfie com o coelhinho e amigos

Local: Alameda ParkCity.

Entrada gratuita.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento