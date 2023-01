O shopping Tivoli retoma a Feira do Produtor e a

Feira de Adoção de Animais voltam a ser realizadas no Tivoli Shopping nesta semana. Ambas estavam em recesso por causa do período de final de ano e festividades de Natal e Ano Novo.

A Feira do Produtor retorna semanalmente, a partir de hoje. Tradicional no Tivoli, essa feira é realizada no estacionamento do shopping que tem acesso pelo bairro Mollon, sempre às terças-feiras, das 16h às 21h.

No local, os consumidores encontram o que há de melhor em frutas, verduras e legumes – tudo bem fresquinho e de muita qualidade. Na Feira do Produtor, o público também encontra uma diversidade de outros produtos, como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos, além de pamonha e o tradicional pastel.

Feira Pet

Já a Feira Noturna de Adoção de Animais, realizada em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste (SPASB) – SOS Animais, volta a ocorrer mensalmente a partir de amanhã (11). A Feira Pet é realizada sempre na segunda quarta-feira de cada mês, das 19h às 22h, dentro da loja Cobasi.

Nesta edição, de acordo com a ONG, estarão disponíveis para adoção quatro filhotes de cachorros e cinco gatinhos. Os pets disponíveis na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos, e foram resgatados pela SPASB e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste.

Para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e se comprometer com a posse responsável, assinando um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades referentes aos cuidados que os animais precisam, como, por exemplo, providenciar a castração quando o pet completar seis meses de vida e manter a vacinação em dia. Mais informações podem ser obtidas com a ONG, pelo telefone (19) 3455-1798.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 142 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br