A emoção da Copa do Mundo invadiu o Tivoli Shopping. Com o intuito de promover maior comodidade e diversão para o seu público, o empreendimento permanece aberto e transmite todos os jogos da competição. A Copa 2022, realizada no Catar, teve início no último domingo (20) e segue até o dia 18 de dezembro.

Para que os clientes possam acompanhar as partidas e não percam nenhum lance dos jogos na torcida pelo hexa, o Tivoli instalou um telão na Praça de Alimentação e quem estiver no shopping durante os horários das partidas poderá assistir ao campeonato mundial. Todos os jogos da Copa serão transmitidos no telão.

“Sabemos o quanto os brasileiros estão empolgados com a Copa do Mundo e a chance de conquistar o hexa. Esperamos que o Tivoli Shopping possa ser ponto para confraternização de amigos e famílias, e que todos se divirtam e vivam bons momentos por aqui enquanto torcem pela nossa Seleção”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Jogos do Brasil

Nos dias de jogos do Brasil, o funcionamento de todas as lojas, inclusive das operações de alimentação, será facultativo. Elas poderão fechar 30 minutos antes do jogo e reabrir 30 minutos após o encerramento da partida.

Na primeira fase da competição, o Brasil entra em campo nos dias 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia; no dia 28 de novembro, às 13h, para enfrentar a Suíça; e no dia 2 de dezembro, às 16h, para jogar contra a seleção de Camarões.

Para tornar o momento da torcida ainda mais especial, algumas operações de alimentação terão ofertas e promoções especiais de aperitivos e bebidas para quem estiver no shopping durante os jogos do Brasil.

É o caso do Estação Valentina. O restaurante também irá usar os vários televisores de seu espaço para transmitir todos os jogos da Copa e terá oferta de chope em dobro durante toda a partida da Seleção Brasileira, além de mesas de boteco com salgados e aperitivos à vontade por R$ 54,90 por pessoa.

O restaurante Coco Bambu também terá promoções nos dias de jogos do Brasil. Além de happy hour, com início uma hora antes de cada partida, com chope e drinques selecionados com desconto de 50% e ainda 25% de desconto em entradas selecionadas, a casa oferecerá o prato Camarão Coco Brasil, que serve até três pessoas, por R$ 99,00.

O restaurante Da Roça, 10 Pastéis, Griletto, Sucão, Pizza Hut, Jin Jin, La Panqueca e Subway também contarão com promoções e ofertas especiais para os clientes do Tivoli Shopping nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo.