O Tivoli Shopping funcionará em horário especial a partir desta sexta-feira (16) até o dia 23 de dezembro, abrindo ao público das 10h às 23h, inclusive no domingo (18). E o Show de Luzes, que é realizado na parte externa do empreendimento, a partir desta sexta-feira (16) passa a ser realizado diariamente, sempre às 20h. O horário de funcionamento ampliado visa proporcionar mais conforto e praticidade para os clientes fazerem suas compras de final de ano.

No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o empreendimento funcionará das 10h às 17h, e no dia de Natal (25), as lojas e os quiosques permanecerão fechados, com funcionamento opcional a partir das 17h para as operações de alimentação e lazer.

Nos dias 26 a 30 de dezembro, o Tivoli Shopping volta a operar em seu horário normal de funcionamento: das 10h às 22h. Já no dia 31, véspera do Ano Novo, o shopping funcionará das 10h às 17h e no dia 1º de janeiro, as lojas e os quiosques permanecerão fechados, com funcionamento opcional a partir das 17h para as operações de alimentação e lazer.

O cinema terá expediente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a partir das 17h30. A programação completa, com os horários das sessões e os filmes em exibição, pode ser consultada no site do Moviecom Cinemas.

O restaurante Coco Bambu também terá horário especial de funcionamento nestes dias. No dia 24, o restaurante vai operar das 11h30 às 22h, com abertura normal, tanto no horário do almoço quanto no jantar. As reservas serão aceitas até as 20h30. Já no dia 25, o restaurante funciona apenas no horário do almoço, fechando às 16h.

No dia 31, véspera do Ano Novo, o restaurante também ficará aberto no horário do almoço, fechando às 15h. E no dia 1º de janeiro, a operação volta a ser normal, com atendimento das 11h30 às 22h.

Muitas opções de presentes

O Tivoli Shopping é o local perfeito para encontrar os mimos e lembrancinhas de Natal. Completo, o empreendimento conta com um mix bastante variado de lojas e reúne as melhores marcas, o que facilita a busca pelos presentes ideais – seja para o namorado ou namorada, filhos, pais ou para aqueles amigos e afilhados queridos. Isso sem contar a escolha do presente do tradicional amigo-secreto, brincadeira tão comum nesta época do ano.

Há opções para todos os estilos, gostos e bolsos. Para presentear homens e mulheres, peças de roupas, pijamas, lingeries e calçados são ótimas opções. Também é possível encontrar no Tivoli Shopping acessórios como bonés, óculos, bolsas e bijuterias, além de itens de maquiagem, cosméticos e perfumes. Livros, agendas, porta-retratos, canecas são outras opções que também podem facilmente agradar. E para os pequenos, há alternativas variadas de brinquedos e jogos, além de roupas e calçados infantis.

Promoção

Os consumidores que fizerem suas compras de final de ano no shopping ainda podem participar da promoção natalina. A cada R$ 300,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor tem direito a um número da sorte para concorrer ao prêmio da campanha deste ano: uma viagem para o resort 5 estrelas Salinas Maragogi All Inclusive, em Alagoas.

Serão sorteados dois vales-viagem, cada um válido para duas pessoas, que poderão curtir dias de descanso e diversão com tudo pago.

Para participar, as notas fiscais podem ser usadas de forma integral, de uma única compra, ou podem ser cumulativas, ou seja, vindas de compras fracionadas, desde que totalizem o valor estipulado.

As notas devem ser cadastradas no site promocao.tivoli.com.br ou no ponto de autoatendimento localizado na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina.

A promoção é válida até 3 de janeiro de 2023. Os sorteios das viagens ocorrem no dia 7 de janeiro, pela Loteria Federal. O regulamento completo está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Natal 5 Estrelas

Quem visitar o empreendimento também pode aproveitar para curtir as atrações especiais que o shopping preparou para este final de ano e a decoração natalina, que desta vez traz o tema “Natal 5 Estrelas” e é toda nos tons de verde e dourado, contando com muitas luzes para dar aquele clima especial, típico desta época do ano.

Este ano, além da fachada toda iluminada e decorada, o espetáculo traz uma estrela gigante e brilhante, que dá um toque ainda mais especial ao show, que acontece em frente à entrada principal do shopping (Entrada A).

O tradicional encontro com o Papai Noel também não pode faltar. O Bom Velhinho recebe os visitantes em seu trono, montado na área da expansão, em frente ao Coco Bambu, de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h. No dia 24, véspera de Natal, o horário de atendimento do Papai Noel será das 10h às 17h, com um intervalo das 12h às 13h.

Além de crianças e adultos, os pets também podem tirar uma foto com o Bom Velhinho em um troninho exclusivo.

Outra atração disponível no Tivoli este ano é o painel interativo especial da Copa do Mundo, que faz uma homenagem à nossa Seleção Brasileira de Futebol. No cenário, a pessoa toca em um painel e aparecem as camisas com as quais o Brasil levou o título de campeão da Copa, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A camisa usada neste ano também faz parte da apresentação.

O espaço interativo fica instalado na área da expansão em frente ao Coco Bambu, e funciona durante todo o período em que o shopping está aberto.