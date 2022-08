Com a proposta de promover a inclusão de todos que desejam vivenciar uma experiência única nas salas de cinema, o Tivoli Shopping e o Moviecom Cinemas estreiam, no próximo dia 28, o projeto “MovieCOMtodos”, uma sessão de cinema especial, adaptada para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme em cartaz será a animação infantil O Lendário Cão Guerreiro.

“O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos, por isso, consideramos esse projeto importante, pois ele promove a inclusão social dos autistas”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

“Esse projeto já ocorre com sucesso em unidades do Moviecom em outras cidades do país e agora chega também aqui na unidade do Tivoli. Estamos animados com essa novidade”, afirma Marcela Ribeiro, gerente do Moviecom de Santa Bárbara d’Oeste.

Luzes apagadas, som alto e trailers são características comuns das salas de cinema, mas que podem incomodar – e muito – a quem tem TEA. Para proporcionar um ambiente mais agradável, a sessão especial será adaptada com ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público: algumas luzes de dentro da sala do cinema ficarão acesas, o som terá o volume reduzido e a porta de entrada da sala permanecerá aberta para que o público possa entrar e sair quando necessário. Além disso, não haverá exibição de propagandas e trailers, a sessão já começará no filme.

“Muitas famílias deixam de ter um maior convívio social e não vão ao cinema com suas crianças autistas por receio, por medo de arriscar ou até vergonha de como pode ser a reação das outras pessoas e do autista em situações que não sejam confortáveis para ele. Então, essas adaptações foram pensadas para que os autistas possam se sentir mais à vontade e, assim, eles e suas famílias consigam curtir a sessão de cinema”, explica Vivian Ribeiro Bardoni. Ela é mãe de João Pedro, de 11 anos, que é autista, criadora da página Na Contramão do Autismo e compartilha nas redes sociais informações sobre o assunto. Vivian está prestando consultoria ao Moviecom do Tivoli Shopping para a implantação do projeto MovieCOMtodos em Santa Bárbara d’Oeste.

As sessões adaptadas serão realizadas mensalmente, sempre aos domingos, às 11h. O dia e horário, de acordo com Vivian, também foram planejados pensando na reação dos autistas, com a ideia de minimizar qualquer desconforto. “Aos domingos de manhã, o shopping, geralmente, tem um movimento menor, e não haverá mais salas com exibição de outros filmes, o que elimina a chance de formação de filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras a quem tem TEA”, observa. “É uma oportunidade para trabalharmos a socialização dessas crianças. Já são tão limitantes e escassas as opções de lazer para esse público, então, acho que esse projeto é muito importante e um grande ganho para essa comunidade”, acrescenta Vivian.

Para as sessões do MovieCOMtodos, os ingressos terão preço de meia-entrada, tanto para os autistas quanto para seus acompanhantes. A compra pode ser feita de forma antecipada ou na hora, mas a venda dos ingressos para essa sessão especial só será feita na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não haverá venda online.