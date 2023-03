Tivoli Shopping deve perder “reinado” com a chegada do Americana Mall

A chegada do tão esperado shopping de Americana, o Americana Mall, deve dar uma “balançada” no monopólio do Tivoli Shopping na região.

Atualmente, o Tivoli é o único empreendimento que emplacou sucesso no setor. O Villa Multimall, vizinho do Tivoli, até que tentou no início apostar em lojas, mas não vingou e acabou se rendendo a empreendimentos gastronômicos. Já o Shopping de Sumaré, o ParkCity, não tem alcance significativo no público que frequenta o Tivoli.

A chegada do Americana Mall, super aposta do governo Chico Sardelli (PV), deve atrair o mesmo público hoje dominado pelo Tivoli. O empreendimento está previsto para inaugurar em 2024, com 120 lojas e um investimento total de R$200 milhões. A nova opção de entretenimento e compras terá restaurantes, lojas âncoras, lojas satélites, além de 6 salas de cinema, e está localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A concorrência antes inexistente deve forçar os dois empreendimentos a oferecerem melhores experiências aos clientes de Americana/Santa Bárbara d’Oeste. O Tivoli, hoje, precisa pensar em formas de expansão, mas está de mãos atadas na questão território e poderá optar por um segundo andar, por exemplo. Já o Americana Mall será a novidade por um período e precisará se esforçar para não só conquistar, mas fidelizar e manter a clientela.

