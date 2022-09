Muitas pessoas gostam de aplicar em títulos de capitalização para concorrer aos prêmios e ainda poder resgatar o dinheiro investido com correção. Quem tem dificuldade de aplicar o dinheiro acaba optando pelo título de capitalização para se forçar a poupar pagando, por exemplo, um valor mensal para tanto.

Os sorteios podem ser bem atrativos, e quem tiver a sorte grande pode levar um considerável montante. Para quem gosta de apostar, essa é uma forma de tentar a sorte, mas ainda juntar dinheiro e conseguir resgatar o capital aplicado no final do prazo de vigência do título. Se a pessoa apostar na loteria e não ganhar, não irá recuperar o dinheiro. Já com os títulos de capitalização, ela pode concorrer e ainda resgatar o montante.

Os bancos oferecem uma gama de títulos de capitalização. O cliente pode escolher entre executar um pagamento único, mensal ou periódico. Também divergem quando será possível fazer o resgate de título de capitalização. Em alguns deles, o resgate deve ser feito no prazo final da vigência. Em outros, é possível fazer resgates parciais.

Também é importante se ater à carência mínima necessária para o resgate. Geralmente, é de, no mínimo, seis meses o prazo para conseguir resgatar. Mesmo se cancelar algum dos títulos, em algum deles, o montante somente será pago na data final do contrato. Assim, é importante entender as regras dos títulos a serem adquiridos para saber quando o dinheiro poderá ser resgatado.

Além da atenção à carência e aos prazos, é preciso que os títulos sejam pagos em dia para que continuem a concorrer aos sorteios e para que não se tenha descontos no valor do resgate. É importante também se informar quanto às multas ou atualização monetária, em caso de atrasos. É preciso se informar a respeito das taxas de administração e juros de capitalização.

Já a capitalização de compra programada dá a opção de a pessoa receber de volta em dinheiro ou ainda em produtos ou serviços. Essa não é uma modalidade popular nos dias de hoje, mas ainda existe. Já a capitalização como instrumento de garantia dá a oportunidade de se alugar imóveis sem fiador. Funciona como uma garantia, e a pessoa pode resgatar o valor no final do contrato.

Assim, ao comprar títulos de capitalização, é fundamental se informar de todas as regras para que não se tenha surpresas desagradáveis em algum momento. Sabendo como funciona o título adquirido, fica mais fácil de torcer para que ganhe algum prêmio e ainda poder resgatar o dinheiro na data devida.

Foto iStock