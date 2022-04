A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (18) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos deputados Alexander Muniz de Oliveira (Alex de Madureira) e Guilherme Muraro Derrite (Capitão Derrite), “pelos relevantes serviços prestados ao município”.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB).

Biografias

Alexander Muniz de Oliveira (Alex de Madureira)

Alexander Muniz de Oliveira, o Alex de Madureira, nasceu em Piracicaba e cresceu no bairro rural de Ártemis. Filho do Sr. Antonio, o Toninho, e da Dona Maria, aprendeu com os pais o prazer de servir ao próximo.

Começou a trabalhar aos quinze anos de idade para custear seus estudos e ingressou no ensino superior no curso de Análise de Sistemas, na Universidade Metodista de Piracicaba.

Em 1998, já morando e trabalhando como metalúrgico na cidade de São Pedro, teve seu primeiro encontro com Cristo, em uma Congregação da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Iniciou então sua trajetória ministerial e, em 2007, retornou a Piracicaba já como secretário geral do campo, deixando a metalurgia para dedicar-se à obra de Deus.

Em 2009 foi consagrado Pastor e atuou como secretário executivo da Convenção Estadual das Assembleias de Deus durante oito anos. Foi convidado para ser secretário parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trabalhando na busca por melhorias para os municípios.

Em 2018 candidatou-se ao cargo de deputado estadual pelo PSD, obtendo a vitória com mais de 118 mil votos. Tem exercido sua função guiada pelos princípios da defesa e proteção da família.

Apresentou diversos projetos, entre eles:

O que torna obrigatória a instalação de equipamento para pagamento por cartão de débito ou de crédito nas praças de pedágio do Estado.

O que proíbe as farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar, com clareza, a concessão de descontos.

3.

E o que Institui a campanha “Dezembro Verde” de combate ao Abandono de Animais no Estado de São Paulo.

Foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo e do Projeto de Lei do Orçamento estadual de 2020. Intermediou com o Governo do Estado a entrega de respiradores para Piracicaba e região, utilizados no tratamento de pacientes com coronavírus.

Através de emendas parlamentares, destinou recursos a hospitais, entidades assistenciais e filantrópicas da região que atuam na saúde pública durante o combate à pandemia, revertendo verbas estaduais também à cidade de Americana.

Guilherme Muraro Derrite (Capitão Derrite)

Guilherme Muraro Derrite, o Capitão Derrite, é ex-oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul. Pós-Graduado em Ciências Jurídicas também pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Foi agraciado com 27 honrarias ao longo de sua trajetória na Polícia Militar, entre elas:

Láurea de Mérito Pessoal de 1° a 5º Graus;

Medalha Combatentes da Força Pública;

Medalha do Cinquentenário das Forças da Paz da ONU.

Comandou o Pelotão de Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) de 2010 a 2013. Também comandou o Pelotão de Força Tática no 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em 2013.

De 2013 a 2015, contribuiu para a formação de mais de mil policiais militares no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado.

Em 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo, com 119.034 votos, empossado em 1º de fevereiro de 2019. Em sua atuação legislativa, no primeiro ano de mandato, apresentou quarenta e cinco projetos de lei e seis propostas de Emenda Constitucional. Relatou onze proposituras e criou duas Frentes Parlamentares.

Integrou como titular a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Foi suplente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Também foi titular de diversas comissões temporárias e destinou verbas federais, através de emendas parlamentares, para investimentos nas áreas de saúde e segurança de Americana.