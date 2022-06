Suplente na chapa de vereadores do PDT, Ricardo Tite está no time do novato tucano candidato a deputado estadual Israel Jorge. O troca troca entre estaduais e federais deve ser intenso na cidade. Tite era previsto para compor o time do pré a estadual do partido Marco Kim Jorge, mas se aproximou do time grande que está com o filho do vereador de SP Capital e ex líder local João Jorge.

TROCA TROCA NA ZONA– Israel deverá ter ‘dobrada branca’ com Giovana Fortunato (PDT), ‘madrinha’ de Tite na política local. O troca-troca ou ‘chumbo trocado’ entre tucanos, pedetistas, verdes e outros partidos também deve acontecer na campanha a federal, com o deputado Vanderlei Macris (PSDB) fazendo outra dobrada branca, com o presidente da Câmara de Americana Thiago Martins (PV).