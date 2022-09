Suplente de vereador pelo PDT, Ricardo Tite reuniu cerca de 100 pessoas em apoio às candidaturas da sanitarista Maria Giovana e Israel Alexandre no último sábado (03/09). A intenção, segundo ele, foi reunir suas lideranças em torno das duas candidaturas a deputada federal e deputado estadual respectivamente.

“Agora é o start final para a campanha e decidi reunir meu pessoal e agora vamos fazer o possível e o impossível para elegê-los”, afirma o suplente.

Segundo ele, são dois jovens, mas já com muita bagagem. “Apesar da idade são duas pessoas com muita experiência no poder público. Tenho certeza que vão nos representar bem. O Israel em São Paulo, na assembleia, e a Giovana em Brasília”, ressaltou Ricardo Tite.