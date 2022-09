A última convocação antes da Copa do Mundo no Qatar foi feita por Tite. O treinador chamou 26 nomes para os amistosos contra Gana (dia 23) e contra a Tunísia (dia 27). Os dois amistosos serão disputados na França. São os dois últimos jogos da Seleção antes de enfrentar a Sérvia na estreia da Copa do Mundo.

Relativamente à competição, é possível ver na Copa do Mundo 2022 palpites do site SOSapostas, que o Brasil é o grande favorito da competição. Os especialistas em previsões esportivas do reputado portal, colocam o Brasil na frente de França e Inglaterra. Uma previsão que dá um grande interesse a estes jogos amistosos, para ver o comportamento do Escrete.

De acordo com esta lista, o grande momento do Flamengo acabou recompensando Pedro e Everton Ribeiro, que foram chamados. O primeiro é o artilheiro da Libertadores com 12 gols, enquanto o segundo voltou a apresentar grandes atuações, ficando à frente de Philippe Coutinho, que ficou de fora da lista, assim como o atacante Gabriel Jesus. Os zagueiros Bremer da Juventus, e Ibanez da Roma são as novidades na zaga, enquanto Firmino volta depois de boas apresentações pelo Liverpool.

Confira os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Ibanez (Roma)

Meias: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Richarlyson (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Firmino (Liverpool) e Pedro (Flamengo)