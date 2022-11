O técnico Tite convocou no começo desta segunda-feira a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. As surpresas são a convocação do lateral Daniel Alves e a ausência do atacante Gabigol.

No dia 19, a delegação desembarca em Doha, já no Qatar, e faz os últimos treinamentos até o dia 23. A seleção estreia no grupo G contra a Sérvia no dia 24, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. Os próximos jogos da seleção na fase de grupos serão em 28 de novembro, às 13h, contra a Suíça, e em 2 de dezembro, às 16h, contra Camarões.

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes