Um ataque de bandidos movimentou a noite deste sábado no Shopping Dom Pedro em Campinas. Homens armados entraram no shopping para roubar uma joalheria por volta das 20hs. Dois seguranças do Shopping foram baleados e encaminhados ao hospital da Unicamp. A Polícia não confirmou se os criminosos conseguiram levar as joias. Ninguém foi preso.

Os criminosos chegaram fortemente armados e invadiram a joalheria, que fica próxima à praça de alimentação. A Polícia Militar ainda não há confirmou se algo foi levado da loja. Durante a fuga, na área da praça de alimentação do Parque Dom Pedro Shopping, clientes se abaixaram e crianças caíram durante a movimentação.

A correria foi grande, a polícia entrou no shopping, consumidores e visitantes entraram nas lojas para se esconder. As lojas baixaram as portas como medida de precaução.