Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (29) na região do Zanaga em Americana. O crime de morte tem ares de execução aconteceu no Profilurb- jardim Nossa Senhora de Fátima. A vítima, de 35 anos, estava entre as ruas Caetano de Campos com Godin da Fonseca quando foi atingido. O crime aconteceu por volta das 21h30. Uma motocicleta teria passado com dois homens e foram efetuados tiros contra o rapaz.

Drogas e cápsulas de munições foram aprendidas no local do crime. A Polícia Militar foi acionada e no local solicitaram o socorro médico para a vítima, que estava com diversas perfurações. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos de arma de fogo na cabeça, tórax e mão, não resistindo aos ferimentos e morrendo depois da parada cárdio-respiratória.

A esposa da vítima disse que ele havia saído a pouco tempo da cadeia- onde esteve por um roubo seguido de morte. Ele estaria sendo ameaçado, mas ela esconhecia quem seria o autor das ameaças.

