Comemorado em 8 de maio, o Dia das Mães representa a oportunidade de celebrar o amor, o carinho e o cuidado da figura materna, tão importante em nossas vidas. Por isso, a Tirolez, uma das mais tradicionais marcas de laticínios do País, sugere cardápio completo e especial para a data, ideal para reunir toda a família.

Como entrada, a sugestão são as deliciosas Empadinhas Três Queijos, feitas com Estepe, Gruyére e Parmesão Tirolez, receita para ninguém botar defeito. O prato principal é o Risoto de Queijo Azul Tirolez com pera e nozes, uma combinação cheia de cremosidade e sabores marcantes.

A sobremesa fica por conta de uma receita diferente de tudo o que você já viu: Donuts recheados com Queijo Camembert e calda de chocolate. A família inteira vai amar esse cardápio!

Quer aprender como fazer? Confira as receitas a seguir:

Empadinhas Três Queijos

Ingredientes

Massa:

– 2 e ½ xícaras de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) bem cheia de banha vegetal ou animal

– 1 ovo

– ½ xícara (café) de água

Recheio:

– 500 g de Queijos Tirolez ralados (Estepe, Gruyère e Parmesão)

– 1 copo de leite integral

– 1 colher (sopa) de manteiga derretida

– 3 ovos

– 1 colher (sopa) de farinha de trigo

– 1 pitada de noz-moscada

– 1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa:

– Com as pontas dos dedos, misture a farinha de trigo com a banha até virar uma farofa.

– Em um vasilhame separado, bata o ovo inteiro (gema e clara). Acrescente meia xícara de café de água e bata novamente. Incorpore o ovo batido na farofa e misture bem.

– Acrescente uma pitada de sal. Unte as formas com banha ou manteiga. O segredo para obter uma boa massa é amassar a mistura e montá-la nas formas com a ponta dos dedos.

– Caso opte por uma forma média ou grande, estenda a massa com um rolo, sem fazer muita pressão.

Recheio:

– Em um recipiente, misture bem a colher de farinha de trigo, os três ovos, a colher de manteiga derretida, o copo de leite.

– Depois, acrescente as xícaras dos queijos ralados, mexendo até obter uma mistura homogênea. Não esqueça da pitada de noz-moscada para dar um gosto especial.

– Coloque o recheio sobre a massa que já se encontra na forma escolhida.

– Leve ao forno pré-aquecido e retire as empadinhas quando estiverem douradas a gosto.

Tempo de Preparo: 35 minutos

Porções: 10

Risoto de Queijo Azul Tirolez com pera e nozes

Ingredientes

– 320 g de arroz arbóreo (mais ou menos 1 xícara (café) de arroz por pessoa)

– ½ cebola picada

– 4 dentes de alho

– 100 ml de azeite extra virgem

– 80 g de Manteiga Sem Sal Tirolez

– 160 ml de vinho branco seco

– 2,5 litros de caldo de legumes

– 100g de Queijo Azul Tirolez

– ½ pera em cubos

– 2 colheres de sopa de nozes picada

– Sal e pimenta a gosto

Ingredientes do Caldo de Legumes:

– Para um bom caldo, é necessário usar todos os legumes e temperos que você tiver na geladeira.

– Como essa receita é de gosto pessoal, quanto mais legumes, mais saboroso ficará o seu caldo.

Modo de preparo

– Prepare o caldo de legumes. Em uma panela grande com bastante água, acrescente todos os legumes e temperos, deixando fervendo por 20 ou 30 minutos.

– Após este tempo, coe os ingredientes deixando apenas o caldo de legumes.

– Deixe o caldo bem quente durante o preparo do risoto. Em uma panela grande, aqueça o azeite e metade da Manteiga Tirolez.

–Refogue a cebola e, em seguida, acrescente o arroz – mexa bem para envolver toda a Manteiga Tirolez nos grãos.

– Acrescente o vinho e deixe-o secar por completo. Assim que secar, vá acrescentando o caldo aos poucos (2 em 2 conchas), mexendo sem parar.

– Quando o caldo estiver na metade, comece a provar para ver se está no ponto (al dente).

– Desligue o fogo, acrescente o Queijo Azul Tirolez amassado, a pera, as nozes, 1 concha de caldo e a Manteiga Tirolez.

– Tampe e deixe descansando por 3 minutos. Antes de servir, misture bem.

Dicas:

– Deixe o seu caldo bem saboroso, pois é a base do seu risoto.

– O fogo deve estar sempre alto e nunca parar de mexer.

– Reaproveite os legumes usados para o caldo para fazer uma deliciosa sopa.

Tempo de Preparo: 30 minutos

Porções: 4

Donuts recheados com Queijo Camembert e calda de chocolate

Ingredientes

4 donuts glazed

2 unidades de Queijo Camembert Tirolez

Para a calda:

200 g de chocolate meio amargo

½ xícara de Creme de Leite Fresco Tirolez

Modo de preparo



– Pré-aqueça o forno 180 °C. Corte os donuts ao meio e coloque em uma assadeira com a parte de dentro voltada para cima.

– Recheie 4 metades com as fatias de Queijo Camembert Tirolez e reserve.

– Para a calda, coloque em uma tigela o chocolate picado. Aqueça o Creme de Leite Fresco Tirolez em uma panela. Assim que começar a ferver, desligue e coloque sobre o chocolate. Misture até derreter por completo.

– Leve os donuts ao forno por 5 minutos ou até derreter.

– Feche-os e coloque sobre um prato e cubra com a calda e sirva imediatamente.

Porções: 4

Tempo de preparo: 30 minuto