Mudanças aguardadas no aplicativo de mensagens Whatsapp foram anunciadas pela plataforma nesta terça-feira. Agora, será permitido que o usuário escolha quem poderá ver o status online, além de sair dos grupos de forma silenciosa, notificando apenas os administradores.

Além dessas duas mudanças, os usuários também não poderão mais tirar print da tela quando a mensagem for de visualização única.

As mudanças ficarão disponíveis aos poucos para todos os usuários, tanto para iOS quanto para Android. As novas funções tem por objetivo manter a privacidade do usuário.