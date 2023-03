Time PSB Americana visita Chico

O time que comanda o PSB em Americana

visitou esta semana o prefeito Chico Sardelli (PV), que deve ser candidato à reeleição no ano que vem.

Abaixo relato do presidente do partido na cidade, Pedro Salvador.

A convite do nosso Deputado Federal Jonas Donizete, a Executiva Municipal, acompanhou a reunião, realizada na Prefeitura Municipal, entre ele e o Prefeito Chico Sardelli, na última segunda-feira, dia 27/02.

Foi uma reunião de uma hora e meia, onde, informalmente, o Deputado se colocou à disposição da Prefeitura como interlocutor com o Governo Federal.

Demonstrou a força do Partido, em nível federal, com três Ministérios e a Vice-Presidência, o que pode ser muito útil para a Prefeitura, sempre carente de recursos para investimentos.

O Deputado Jonas manifestou a disposição do PSB de Americana, de servir como o elo de ligação entre o partido e a atual administração municipal para conversas futuras objetivando estreitar as relações entre o PSB e o atual governo municipal.

Chico anuncia mudanças no secretariado

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento