Representando o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, os secretários municipais de Administração e de Educação, Vilson Amaral e José Jorge Teixeira, estiveram na quarta-feira (06/07) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, reunidos com Ronaldo Daher e Edgar de Souza, assessores da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para atualizar o andamento das parcerias e pedidos prioritários de Nova Odessa perante o Governo do Estado.

O primeiro tema tratado foi o andamento das liberações de recursos para obras de reforma de escolas municipais via PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo). São seis pedidos de R$ 484,3 mil cada, dos quais dois já foram liberados – incluindo as ampliações e modernizações da EMEF Professora Alzira Ferreira Delegá, no Green Village, e do CMEI Padre Victor Facchin Canossiano, no Jardim São Manoel. Cada unidade vai ganhar mais duas salas de aulas e sanitários, ampliando em mais 48 vagas por período.

Além das duas unidades cujas obras já foram autorizadas, estão inseridos no sistema também, aguardando liberação, pedidos de ampliação dos CMEIs Professor José Mário de Moraes (Jardim Santa Rita) e Professor Agildo Silva Borges (Jardim Santa Luiza), e das EMEFEIs Prefeito Simão Welsh (Jardim Santa Rita) e Vereador Avelino Xavier Alves (Jardim dos Lagos) – totalizando um investimento de R$ 2,4 milhões, viabilizados junto ao Governo do Estado.

FROTA

Outro assunto tratado foi quanto ao andamento dos demais pedidos de veículos e máquinas pesadas via Plataforma “Nova Frota SP Não Para”, novo programa ao qual o chefe do Executivo Municipal havia aderido no final de fevereiro.

Nova Odessa já recebeu, desde então, uma máquina pá-carregadeira no valor de R$ 498 mil e um triturador de galhos rebocável da marca Vermeer avaliado em R$ 219,6 mil – que chegou nesta semana. Dos cinco itens ao qual a cidade tem direito, restam ser entregues uma motoniveladora, um caminhão basculante 4×2 de 4m³ e um caminhão-pipa 12 mil litros.

Além dos veículos do “Nova Frota SP Não Para”, a Prefeitura de Nova Odessa ganhou do Estado neste ano duas ambulâncias grandes, uma viatura do tipo picape grande 4×4 para a Patrulha Rural da GCM (Guarda Civil Municipal) e uma picape pequena 4×2 com kit de equipamentos para uso da Defesa Civil Municipal.

Os secretários também conversaram com Daher e Souza sobre a ampliação do número de vagas para moradores da cidade no Programa Bolsa Trabalho (de 60 para 80), a liberação de um recurso de R$ 110 mil destinados a pedido do deputado federal Alexandre Frota para instalação de sistema de geração de energia solar em duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e sobre linhas de financiamento para projetos de recuperação de estradas vicinais.

PAVIMENTO

Por fim, foi conversado sobre o andamento dos trâmites burocráticos para a liberação dos recursos de R$ 4,8 milhões em financiamento via Programa Estadual “Nossa Rua”, que vão ser utilizados numa iniciativa de R$ 17 milhões na pavimentação da Estrada Municipal Eduardo Karklis, do trecho não asfaltado da Avenida Brasil e de todo o distrito industrial Chácaras Reunidas Anhanguera, onde estão localizadas grandes empresas. A expectativa é que as obras possam ser licitadas ainda este ano, após as Eleições Gerais de outubro.

“Os assessores se colocaram à disposição do prefeito Leitinho para cuidar de todo pedido ou projeto que a Prefeitura de Nova Odessa indique ao Governo do Estado como sendo uma prioridade do município, para o Estado ser um parceiro no desenvolvimento da nossa cidade”, disse o secretário José Jorge. “Basta termos projetos, necessidade e o pedido possuir viabilidade técnica”, finalizou Vilson Amaral.