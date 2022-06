O time liderado pelo ex-secretário de saúde Nova Odessa, Vanderlei Cocato fechou na noite desta segunda-feira (13), apoio ao pré-candidato a deputado estadual, o empresário Ricardo Molina (Republicanos). O encontro aconteceu no espaço de eventos do Hotel Nova Odessa no centro da cidade e contou com a presença de Molina, membros de sua equipe e de lideranças da linha de frente do time de Cocato.

Recentemente Cocato realizou na Câmara Municipal uma reunião de apoio ao pré-candidato a deputado federal, Junior Bozzella, que disputará a reeleição, agora o time fecha apoio a candidatura a deputado estadual. Cocato que atualmente é secretário de saúde na cidade de Rafard, montou o PSL no início de 2021 e recentemente assumiu o União Brasil de Nova Odessa. “Dentro do que planejamos estamos nos fortalecendo a cada dia, o time tem crescido e vem somando forças. Vamos apresentar para Nova Odessa os nossos candidatos. A parceria é com o Bozzella, federal e o Molina, estadual. Nos identificamos muito com o projeto e com o jeito do Molina de fazer política. A decisão foi unanime do time em apoia-lo”, disse Cocato.

“Tenho certeza que esta parceria trará grandes frutos para a cidade. Vamos unidos somar forças ao time do Molina, e apoiar também o pré-candidato ao Governo de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas”, destacou o primeiro suplente de vereador, Franco Felippe. Ricardo Molina é graduado em Engenharia de Produção, pós graduado em Logística Empresarial, Gestão Comercial, Marketing de Serviços, Gerência da Produção e fez curso de Gestão Pública pelo RenovaBR. É proprietário da Clarian Saúde, foi gestor do vitorioso Basquete Feminino de Americana e atualmente é presidente Licenciado da Liga de Basquete Feminino. Molina é casado, marido da Aline e pai do Enrico de 6 anos.