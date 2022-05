Muito mais do que só dancinhas e memes, o Tik Tok viralizou há pouco mais de dois anos e se tornou a rede social queridinha de diferentes públicos. Sabendo que a tendência de crescimento da ferramenta é exponencial, a plataforma de descontos online CUPONATION levantou informações sobre a performance da mídia no Brasil e no mundo.

Uma pesquisa realizada no início de 2022 pelo banco internacional de dados Statista revelou que o Brasil está no ranking dos países que possuem as maiores taxas de penetração do Tik Tok.

Conquistando o carisma do público a ponto disputar o tempo dos usuários brasileiros com redes como Facebook, Instagram e Twitter, o Tik Tok alcançou 45.7% da população maior de 18 anos do Brasil, colocando nosso território na 19ª posição da lista – o que representa pouco mais de 97 milhões e 150 mil brasileiros.

Apesar da colocação no ranking da penetração, um outro estudo da companhia apontou que se tratando da quantidade de tempo gasto no aplicativo a colocação muda drasticamente: o Brasil aparece como o segundo país que mais usa a mídia social.

De volta ao primeiro levantamento, a nação que possui a maior taxa de penetração é a Arábia Saudita, com incríveis 89.9% de sua população acessando o app. Os Emirados Árabes Unidos e Kuwait são os países que ocupam o segundo e terceiro lugares, nesta ordem. Confira o ranking completo no infográfico interativo do CUPONATION.

Filtrando essa lista de 20 territórios, o CUPONATION ainda registrou que além do nosso território, mais duas nações sul americanas também aparecem no ranking. Ultrapassando o alcance brasileiro, o Chile soma mais de 57.5% de seu povo cadastrado no Tik Tok, enquanto o Peru vê pouco mais da metade de sua população usando o aplicativo de entretenimento.