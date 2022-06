O Rio Branco veio a campo está tarde no Estádio Décio Vitta, e perdeu a partida contra a equipe do Itapirense por 2×1. Com a derrota, o técnico do Tigre Betão Alcântara foi demitido. Partida importante em busca da classificação, definida pelo Placar do primeiro tempo.

Tigre mantém os mesmos 13 pontos e joga próxima partida contra a equipe do Amparo, terceira colocada no grupo, dia 19 de junho as 15h.

Nota

Betão Alcântara não é mais Técnico do Rio Branco.

O técnico e a Diretoria do Tigre entraram em acordo após a partida pela rescisão de contrato.

Tigre vai agora em busca de outro Profissional, e pretende apresentar o quanto antes para preparação da equipe durante a semana.