Youtubers se lançam no licenciamento com linhas de material escolar Nomes como Geleia, Robin Hood Gamer e Skorpion lançam linhas especiais para a volta às aulas em parceria com a Curta e grandes fabricantes do setor Os influenciadores têm feito cada vez mais parte da vida da criançada em todo o Brasil e, para a volta às aulas, não vai ser diferente. Alguns dos maiores youtubers gamers do país apostaram em linhas de material escolar como mochila, cadernos e estojos e até mesmo livros para diversificar suas linhas de receita e se aproximar dos fãs. É uma estratégia que tem se tornado cada vez mais comum entre os influenciadores, que vêm se transformando cada vez mais em marcas. Na semana passada, Gabriel Neto, o Robin Hood Gamer, reuniu mais de 2 mil fãs na última semana na Livraria e Papelaria Pedagógica, em Sorocaba, no lançamento de sua linha de produtos escolares, parceria entre a Tilibra e a Curta, maior hub de influenciadores gamers da América Latina. Em cerca de seis horas de evento, os produtos desapareceram das prateleiras. Foram vendidos mais de 500 cadernos, mochilas e outros produtos para a volta às aulas com a imagem do youtuber. Quer voltar para a escola por dentro dessa onda? Confira a lista que preparamos para você com as novidades que acabam de chegar nas maiores livrarias e papelarias do país. 1. Robin Hood Gamer O influenciador com mais de 20 milhões de inscritos lança uma linha exclusiva de material escolar, com vários modelos de mochila, cadernos em diversos tipos e tamanhos, com universitário, brochura, brochurinha e cartografia, com capas variadas para você escolher, além de cartela de figurinhas e estojos. 2. Família Arqueira Robin Hood também aparece em uma linha completa de produtos da Família Arqueira, em que surge com os irmãos Beto Gamer e HeyDavi. O canal dos três já juntou 4 milhões de inscritos. E a linha exclusiva desse trio com mochilas, mochila de rodinhas, estojos, garrafas, pratos, copos com canudo, garrafa com copo, lancheira, avental e canecas. A Família Arqueira também lançou seu livrão, o Livrão da Família Arqueira, com diversão garantida para toda a família, à venda nas principais livrarias. 3. Geleia O youtuber com mais de sete milhões de inscritos no YouTube preparou uma linha de cadernos universitários para a volta às aulas. Mas, para os momentos de recreio, tem também seu boneco, inspirado em Minecraft, o jogo que o fez famoso. 4. Skorpion Gamer: Os quase 6 milhões de inscritos do canal de Skorpion Gamer, vão poder chegar para as aulas em 2023 com cadernos com capas exclusivas estampadas com imagens do youtuber. Em 2022, Skorpion foi o primeiro influenciador a se lançar como marca na BGS, a maior feira de games do Brasil, com um stand exclusivo, em um movimento inédito no mercado. Esses e outros produtos podem ser encontrados no marketplace oficial da Curta, onde há produtos exclusivos dos influenciadores mais amados do Brasil.