O presidente da Câmara de Americana, o vereador Thiago Martins (PV), tem apresentado insatisfação como a empresa que gere a área azul em Americana, a Estapar. Nesta quinta-feira, o parlamentar usou o tempo de liderança de seu partido durante a sessão da Câmara para “detonar” a empresa por falhas no sistemas apresentadas no último sábado.

Segundo Thiago, no sábado (14) o aplicativo não estava funcionando, o que causou tumulto nos totens.

“Eu fui até os totens da Rua Anhanguera, na Rua Dom Pedro, realmente na fila as pessoas estavam revoltadas porque não conseguiam fazer o pagamento. E nesse período que as pessoas não conseguiam fazer o pagamento, o veículo da Estapar estava rodando. Então qual é a garantida de que a hora que esse veículo passou ele não fotografou o veiculo que estava sem pagamento? Na minha rede social eu postei fotos com até 11 pessoas na fila dos totens”, disse Thiago.

O vereador afirmou que vai comparar o contrato firmado entre a empresa e o município com os contratos da mesma empresa firmados em outras cidades, como Santa Bárbara d’Oeste, para entender as diferenças, porque, segundo Thiago, “tem cidades que o sistema funciona, sem dizer que é mais barato”.

Por fim, Thiago pede, através de uma moção de apelo, que as multas eventualmente aplicadas naquele sábado sejam canceladas até que o sistema volte à normalidade.