A 1ª edição do “The Voice Favela”, evento de competição musical que ocorreu em Nova Veneza, no domingo (21) reuniu mais de 50 artistas, entre competidores, atrações especiais e equipe de júri técnico e levou um público de mais de 500 pessoas à região de Nova Veneza.

O campeão foi o artista americanense Meli, com média final de 9,75, premiado com R$ 1 mil em dinheiro. Em 2º lugar o Mc LS, de Carapicuíba, com 9,72 de média e em 3º lugar o rapper sumareense Mc Menó Drilla, com 9,57. Na última fase, os artistas tiveram apenas cinco minutos por apresentação.

Os vencedores foram escolhidos pelos jurados convidados Márcio RAP, Erani, Mc Da9 e DeniBoy, artistas com atuação regional. Todos os artistas, jurados, apoiadores e organizadores do evento ganharam um certificado de participação e uma medalha personalizada do evento.

Idealizador do Favela Take e organizador do The Voice Favela, Nego Love se diz satisfeito com o público que compareceu ao evento, classificando a edição como “sucesso”.

“Sabemos que estamos no caminho certo. Em pouco tempo elaboramos um projeto tão grande que pode ser chamado de máquina dos sonhos! Nesse projeto não se realiza apenas o sonho dos artistas em cantar pela primeira vez em um palco, a realização de sonho é de todo mundo, tanto os organizadores como a comunidade em ver seu filho, neto, sobrinho, amigo se apresentando para a cidade”, comenta Nego Love.

De acordo com o ativista social Matheus Sena, presidente da ONG (Organização Não Governamental) Expandindo, o objetivo do evento é trabalhar a geração de igualdade de oportunidades a moradores de regiões periféricas buscando fortalecer os artistas regionais, por meio de ações específicas como shows, eventos e programações musicais e culturais erradicando também a fome e pobreza.

“Lutar por desenvolvimento comunitário sempre foi nossa missão como instituição, promover igualdade de oportunidades e inclusão social, portanto fazer parte do time organizacional do projeto The Voice Favela dando forma, propósito e visão para o trabalho, foi gratificante, pois essa é a minha luta, essa é a minha vida! Iluminar onde há escuridão, dar voz aos excluídos, promovendo equidade e agindo com compaixão sendo sempre alguém na vida de alguém e o The Voice Favela é tudo isso e muito mais”, comentou Sena.

O evento contou ainda com atrações culturais, espaço kids e local para alimentação. O “The Voice Favela” é idealizado pela ACEUP (Associação Cultural e Esportiva União Predinhos), Favela Take e com apoio organizacional da ADIEA (Associação de Desenvolvimento Integral Expandindo Amor) – instituições sociais parceiras com foco na promoção de cultura, inclusão e impacto social.