A 1ª edição do “The Voice Favela”, evento de competição musical que reunirá 20 artistas locais, acontece neste domingo (21) a partir das 14h, na Rua 3 – entre as Ruas Amazonas e Bahia, ao lado da CPFL – em Nova Veneza. A entrada é um quilo de alimento.

Os artistas participantes competirão por um prêmio de mil reais. Cada inscrito tem sete minutos de apresentação e serão avaliados por um júri composto por cinco artistas regionais. As cinco notas recebidas pelo participante formarão uma média e aqueles que obtiverem as melhores médias se classificam para a final, disputada no mesmo dia. Nesta fase, o artista tem apenas cinco minutos por apresentação.

De acordo com um dos organizadores, Matheus Sena, o objetivo do evento é trabalhar na geração de igualdade de oportunidades para moradores de periferias buscando fortalecer os artistas regionais, por meio de ações específicas como shows, eventos e programações musicais e culturais erradicando também a fome e pobreza.

“A intenção é tornar esta iniciativa mundialmente conhecida, pois nossa luta é por inclusão social e igualdade de oportunidades, nosso esforço é para ver o artista de periferia mostrando seu trabalho para o mundo”, comenta Sena.

O evento contará ainda com atrações culturais, espaço kids e local para alimentação. O “The Voice Favela” é idealizado pela ACEUP (Associação Cultural e Esportiva União Predinhos), Favela Take e com apoio organizacional da ADIEA (Associação de Desenvolvimento Integral Expandindo Amor), instituições sociais parceiras com foco na promoção de cultura, inclusão e impacto social.