O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Americana, Luiz Carlos Nascimento e a advogada Maria Cristina Nalesso Sachine participaram na sede do Sinditêxtil (Sindicato Patronal), em São Paulo, da última reunião do ano do Fórum Sindical. O evento reúne a entidade patronal e sindicatos dos trabalhadores para discutir a conjuntura atual e as expectativas futuras do setor.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores foi positiva a notícia de que o setor gerou de janeiro a julho 6.100 empregos no Estado de São Paulo, assim como houve o crescimento da produção em 4,3%. “Toda notícia que mostra recuperação da indústria é importante, pois com geração de emprego e maior produção o Sindicato ganha força na luta por conquistas para a categoria”, avaliou o Presidente.

Na reunião do Fórum foi tratado também das negociações para renovação da Convenção Coletiva, já que a data-base da categoria é 1º de novembro. “Os sindicatos dos trabalhadores já protocolaram a pauta de reivindicações e ficou agendada a primeira reunião da campanha salarial para 30 de setembro. Mais uma vez pedimos agilidade no início das negociações, para evitar que o fechamento da Convenção Coletiva demore, como já aconteceu em anos anteriores, prejudicando os trabalhadores”, finalizou Luiz Carlos.