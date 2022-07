Quando se trata de jogos de pôquer, o Texas Hold’em vence o concurso de popularidade. É um jogo de cartas comunitárias onde cada jogador recebe duas cartas viradas para baixo e depois cinco cartas comunitárias são dadas viradas para cima no meio da mesa. O objetivo do jogo é fazer a melhor mão possível usando qualquer combinação de suas duas cartas e as cinco cartas comunitárias.

A classificação das mãos no texas holdem é a seguinte: royal flush, straight flush, four of a kind, full house, flush, straight, três of a kind, dois pares e um par.

O site de pôquer on-line, GGPoker sugere, se você é novo no Texas Holdem, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é aprender o ranking das mãos (listado acima). Uma vez que você conheça o ranking das mãos, você pode começar a entender como o jogo é jogado.

Foto de Pixabay

Regras do texas holdem poker

As regras básicas do Texas Holdem são as seguintes:

– A cega pequena é afixada pelo jogador à esquerda do dealer e a cega grande é afixada pelo jogador dois à esquerda do dealer.

– O dealer então dá a cada jogador duas cartas que estão viradas para baixo.

– A primeira rodada de apostas começa então com o jogador à esquerda da grande cega. Este jogador pode chamar, aumentar ou dobrar.

– Se este jogador chamar, eles devem igualar a quantidade da grande cega. Se eles aumentarem, devem pelo menos dobrar a quantidade da big blind. Se eles dobrarem, desistirão de suas cartas e não tomarão mais parte na mão.

– O revendedor então distribui três cartas comunitárias viradas para cima no meio da mesa. Estas são conhecidas como o “flop”.

– A segunda rodada de apostas começa com o jogador à esquerda do dealer. Este jogador pode verificar ou apostar. Se eles verificarem, eles escolhem não fazer uma aposta e, em vez disso, passam a ação para o próximo jogador. Se eles apostarem, devem pelo menos igualar o valor da big blind.

– O revendedor então dá mais duas cartas comunitárias (a virada e o rio) viradas para cima no meio da mesa.

– A terceira e última rodada de apostas começa então com o jogador à esquerda do dealer. Este jogador pode verificar ou apostar. Se eles verificarem, eles escolhem não fazer uma aposta e, em vez disso, passam a ação para o próximo jogador. Se eles apostarem, devem pelo menos igualar o valor da big blind.

– Se restarem dois ou mais jogadores após a rodada final de apostas, então esses jogadores vão a um showdown onde revelam suas cartas, e o jogador com a melhor mão ganha.

Agora que você conhece as regras básicas do Texas Holdem, vamos dar uma olhada em como jogar.

Foto de Pixabay

Como jogar Texas Hold em – The Flop

O flop é provavelmente a parte mais importante da mão, pois é aqui que os jogadores vão fazer suas mãos mais fortes. O flop é também onde muito dinheiro será ganho e perdido.

Após as persianas terem sido afixadas e as cartas de furos terem sido distribuídas, a primeira rodada de apostas terá lugar. Uma vez que isto tenha sido concluído, o crupiê então distribuirá três cartas comunitárias viradas para cima no meio da mesa. Estas são conhecidas como o flop.

O jogador à esquerda do dealer terá então a opção de verificar ou apostar. Se eles verificarem, eles optam por não fazer uma aposta e, em vez disso, passam a ação para o próximo jogador. Se eles apostarem, devem pelo menos igualar o valor da big blind.

Se houver uma aposta feita, então todos os outros jogadores devem ou chamar, aumentar ou desistir. Se fizerem um call, devem igualar o valor da aposta feita. Se eles aumentam, devem pelo menos dobrar o valor da aposta feita. Se desistirem, desistirão de suas cartas e não participarão mais da mão.

Uma vez que todas as apostas tenham sido feitas, a próxima carta a ser negociada é conhecida como a vez.

Como jogar pôquer no Texas – The Turn

A vez é a quarta carta comunitária a ser distribuída e é também onde muito dinheiro será ganho e perdido.

Após o flop ter sido dado e a segunda rodada de apostas ter sido completada, o dealer irá então dar mais uma carta comunitária virada para cima no meio da mesa. Isto é conhecido como a vez.

O jogador à esquerda do dealer terá então a opção de verificar ou apostar. Se eles verificarem, eles optam por não fazer uma aposta e, em vez disso, passam a ação para o próximo jogador. Se eles apostarem, devem pelo menos igualar o valor da big blind.

Se houver uma aposta feita, então todos os outros jogadores devem ou chamar, aumentar ou desistir. Se fizerem um call, devem igualar o valor da aposta feita. Se eles aumentam, devem pelo menos dobrar o valor da aposta feita. Se desistirem, desistirão de suas cartas e não participarão mais da mão.

Uma vez feitas todas as apostas, a última carta a ser negociada é conhecida como o rio.

Como jogar Texas Holdem – O rio

O rio é a quinta e última carta comunitária a ser distribuída e é também onde muito dinheiro tende a ser ganho e perdido.

Depois que a vez for dada e a terceira rodada de apostas tiver sido concluída, o dealer dará mais uma carta comunitária virada para cima no meio da mesa. Isto é conhecido como o rio.

O jogador à esquerda do dealer terá então a opção de verificar ou apostar. Se eles verificarem, eles optam por não fazer uma aposta e, em vez disso, passam a ação para o próximo jogador. Se eles apostarem, devem pelo menos igualar o valor da big blind.

Se houver uma aposta feita, então todos os outros jogadores devem ou chamar, aumentar ou desistir. Se fizerem um call, devem igualar o valor da aposta feita. Se eles aumentam, devem pelo menos dobrar o valor da aposta feita. Se desistirem, desistirão de suas cartas e não participarão mais da mão.

Uma vez que todas as apostas tenham sido feitas, a rodada final de apostas será realizada.

Como jogar Texas Hold em Online- O Showdown

Se restarem dois ou mais jogadores após a rodada final de apostas, estes jogadores vão a um showdown onde revelam suas cartas, e o jogador com a melhor mão ganha.

O jogador com a melhor mão geralmente será aquele que ganha o pote, mas há momentos em que outros fatores entram em jogo, como o blefe.

Se você está procurando jogar Texas Hold’em, vá até o GGPoker e inscreva-se agora mesmo! Agora que você sabe como jogar Texas Holdem, você pode começar a jogar online ou em seu cassino local. Lembre-se apenas de manter a calma e se divertir. Boa sorte!