Teste de autismo online: funciona mesmo?

Já ouviu falar em teste online para autismo?

Com o crescimento dos debates, notícias e disponibilidade de informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – ou apenas autismo, cresce também a busca por testes de autismo online, que auxiliem na detecção de sinais precoces da condição. Mas será que isso funciona mesmo?

“A busca por testes de autismo online tem sido cada vez mais comum entre famílias que identificam alguns sinais comuns no espectro do autismo em seus filhos. Isso porque a primeira ação das pessoas cuidadoras é justamente procurar maneiras mais rápidas e eficientes de entender se a criança precisa de ajuda profissional”, explica a Líder de Comunidade da Genial Care, clínica multidisciplinar para cuidado e desenvolvimento de crianças com autismo e suas famílias, Gabriela Bandeira.

No entanto, apenas o teste não é suficiente, como Gabriela ressalta. “O diagnóstico de autismo é complexo e exige a avaliação de uma equipe multidisciplinar para ajudar a identificar se a pessoa está dentro dos critérios determinados por manuais como DSM-5 e CID-11, além do laudo de um profissional da neuropediatria ou psiquiatria infantil, em caso de crianças”.

A equipe multidisciplinar, normalmente composta por profissionais da psicologia especializada em ABA para autismo, da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, avaliam a criança para entender se ela fecha os critérios de manuais diagnósticos para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Uma forma de rastrear riscos de autismo de crianças é a escala M-CHAT. Considerada a principal escala para rastreio precoce no autismo, ela pode ser usada em crianças com até 5 anos, e é composta por 23 perguntas simples e diretas, com respostas “Sim” ou “Não” que podem ser respondidas pelos pais ou pessoas cuidadoras. Dentro dessas, 14 estão relacionadas com sintomas bastante comuns no espectro.

“A ideia da escala M-CHAT é que a família consiga identificar sinais de risco para o TEA. Vale ressaltar que essa escala é usada pelo SUS, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, se a família aplicar a escala em casa, é importante que independente do resultado, ela procure profissionais capacitados que possam ajudar a entender se existe um atraso no desenvolvimento da criança e se é recomendado iniciar um plano de intervenção”, aponta Gabriela. Para acessar a escala e realizar o teste, clique aqui.

Genial Care, clínica multidisciplinar que conecta tecnologia e embasamento científico às pessoas, através de tecnologia própria. A healthtech tem o compromisso de criar ferramentas para ajudar no desenvolvimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e capacitar e apoiar pessoas cuidadoras nessa jornada. Atualmente, conta com três espaços próprios – chamados de Casa Genial – e mais de 150 colaboradores dispostos a transformar a vida das famílias que convivem com autismo no Brasil. Saiba mais: https://genialcare.com.br/