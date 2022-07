Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, a comédia stand-up “Testando Show” retorna ao Teatro Municipal Divair Moreira neste domingo (31/07), às 19h30. São 160 vagas disponíveis numa sessão gratuita aos munícipes, com classificação indicada para maiores de 14 anos. Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://vargasingressos.com.br/evento/459/Stand_Up_Comedy_-Testanto_ShoW-.

Na entrada, os comediantes solicitam aos visitantes apoio na ajuda para uma causa solidária, com a doação de 1kg de alimento por pessoa, que será destinado posteriormente para famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. O teatro fica localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras.

Para essa terceira edição, os inscritos poderão se divertir com as piadas apresentadas pelos humoristas Bruno Cunha, Bruno Lambert, Edegar Agostinho, Kilbert César, Luiz Paixão e Rodrigo Peluca.

