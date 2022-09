Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, acontece neste domingo (25/09) mais uma edição da comédia stand-up “Testando Show”, às 19h30, no Teatro Municipal Divair Moreira. São 160 vagas disponíveis numa sessão gratuita aos munícipes, com classificação indicativa para maiores de 14 anos.

O teatro fica localizado na Rua do Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras. Os interessados devem se inscrever por meio do link https://vargasingressos.com.br/evento/492/Stand_Up_Comedy_-Testanto_ShoW-.

Na entrada, os comediantes solicitam aos visitantes apoio na ajuda para uma causa solidária, com a doação de 1 kg de alimento por pessoa, que será destinado posteriormente para famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

O projeto foi desenvolvido para que outros humoristas da cidade e da região possam apresentar textos novos e “validar” suas apresentações, trazendo em cada apresentação um conteúdo inédito para o público. Para essa edição, os inscritos poderão conferir as piadas apresentadas pelos humoristas Bruno Cunha, Deivid Lima, Edegar Agostinho, Julio Cesco e Rodrigo Peluca.

Mais informações sobre este e outros projetos culturais promovidos pela Prefeitura de Nova Odessa, bem como a agenda cultural e de eventos da cidade, podem ser obtidas no site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, nas redes sociais oficiais (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/), pelo Instagram do Departamento de Cultura (@culturanovaodessa) ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.