Tesla. Pilote um por R$ 200

Um dos únicos points turísticos do país com dois períodos de alta temporada no ano, a capital das Serras Gaúchas, Gramado, acaba de ganhar um super atração para os turistas: locar um Tesla Model 3, sedã norte-americano 100% elétrico com 515 cv de potência, por R$ 199. A promoção se estende até o final de janeiro.

Reconhecida em todo o país por realizar os sonhos dos aficionados por automóveis esportivos com locações turísticas para test drive, a SUPER CARROS quer disseminar a eletrificação automotiva não só como sinônimo de sustentabilidade. Mas também de prazer ao dirigir. “A experiência de acelerar um carro que possui um torque descomunal como o Tesla é única! Você estará a bordo de um sedã com aparência de luxo, mas que alcança os 100 km/h em pouco mais de três segundos e meio”, explica o diretor da empresa, André Goettert.

O Tesla Model 3 foi integrado à frota de superesportivos da SUPER CARROS há um ano e meio e já fez centenas de passeio pelas serras gaúchas. Em caráter promocional, a locação do Tesla foi fixada em R$ 199. Se o interessado preferir andar como passageiro, o valor cai pra R$ 190. Além de silencioso e totalmente livre de emissão de poluentes, o Tesla funciona com um gerador para cada roda, criando um sistema de tração permanente nas quatro rodas. Possui 515 cv de potência.

Além do Tesla, a empresa já possui à disposição dos aficionados mais de 30 modelos, entre exemplares Lamborghini, Porsche, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, BMW M3 e M4, Nissan GTR até Chevrolet Corvette C6 e C7, além de uma frota de cinco exemplares de Ferrari. O cliente tem a opção de realizar passeios de carona ou ao volante, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela, na serra gaúcha. O pagamento pode ser feito no cartão de crédito em até 12 vezes.

Fundado em 2009, a empresa foi pensada especialmente para aqueles que são apaixonados por automóveis. Atualmente, a marca conta com o Salão Super Carros de Gramado, RS, que inclui a generosa “frota” de Drive Experience, instalada em um espaço de 2.400m². Possui diversas outras atrações: centro de simuladores, jogos, cinema 9D, lojas motorsport, cafeteria, entre outros.

Com a projeção nacional conquistada, o Super Carros também atende o mercado corporativo no Brasil inteiro através de experiências exclusivas que potencializam a força da marca para as empresas contratantes.

