Em um mês marcado pela recuperação dos ativos de risco a nível global e diminuição da volatilidade tanto na renda fixa quanto em renda variável, os investidores brasileiros compraram grandes volumes de big techs como Apple, Amazon e Microsoft. É o que mostra o levantamento realizado pela fintech Stake, plataforma que conecta pessoas de diferentes países ao mercado de ações americano.

A grande exceção talvez seja a ação da Tesla, geralmente queridinha dos investidores da Stake, que teve maior volume de vendas do que de compras. É possível que o movimento seja explicado pela forte valorização que a companhia obteve após divulgar seu balanço trimestral, quando surpreendeu analistas ao registrar um lucro por ação de US$2,27 e receita de US$16,93 bilhões. Após uma alta expressiva, é possível que investidores tenham buscado realizar lucros.

Penny stocks como a HyreCar (HYRE) e a Community Health Systems (CYH) também viram grandes volumes de compras, com brasileiros buscando se expôr a essa classe de papéis mais voláteis. Ainda em busca de maior volatilidade e rentabilidade, brasileiros também compraram grande número de ações da Marathon Digital, companhia de mineração de criptomoedas que passou por uma forte valorização, acompanhando uma ligeira recuperação no preço do Bitcoin.

Outra surpresa foi notar o grande volume de compra dos ADRs da Vale, o que indica que cada vez mais investidores brasileiros estão centralizando seus portfólios na Stake, utilizando a plataforma mesmo para se expor a ativos brasileiros.

Em relação aos ETFs mais negociados vemos a preferência do brasileiro por imóveis se manifestar com o Vanguard Real Estate se destacando no topo da lista. A grande surpresa foi o grande volume de compras do ProShares UltraPro Short QQQ ETF, que aposta na queda da Nasdaq com alavancagem de 3x. O volume chegou a ser três vezes maior do que o de compras do Invesco QQQ, tradicional ETF que investe no índice famoso pelas empresas de tecnologia. Isso demonstra que apesar de julho ter sido positivo para as big techs, ainda há investidores muito pessimistas.

Confira as listas de ativos mais negociados por brasileiros na Stake em julho de 2022: