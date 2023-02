Terremoto na Turquia deixa centenas de mortos

Um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter,

que atingiu na madrugada desta segunda-feira (06/02) o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria, deixou mais de 500 mortos e mil feridos.

O abalo ocorreu às 04h17 (horário local) e seu epicentro foi próximo à capital da província de Gaziantep, um importante centro industrial no sudeste da Turquia, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilômetros. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, minutos após o primeiro sismo, outro tremor de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilômetros de profundidade.

O terremoto também foi sentido no Líbano e Chipre. Na Turquia e Síria, o tremor derrubou prédios em várias cidades e equipes de regaste buscam por sobreviventes nos escombros. Autoridades turcas disseram que o abalo deixou ao menos 284 mortos e 440 feridos. Na Síria, o número de mortos chegou a 237 e o de feridos a 630.

Devido ao tremor, a Itália chegou a emitir um alerta tsunami para sua costa ao sul. O tráfego ferroviário ao sul da Calábria, Sicília e Apúlia foi paralisado temporariamente de madrugada por precaução. Poucas horas depois da emissão, autoridades italianas retiraram o alerta.

Trabalhos de resgate

Na Turquia, o governo declarou “nível de alarme 4”, que clama por ajuda internacional. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram prédios destruídos em várias cidades do sudeste do país.

A emissora estatal RTR mostrou os trabalhos de resgate na província em Osmaniye, que correm contra o tempo em busca de sobreviventes nos escombros. A CNNTurk mostrou imagens do histórico Castelo de Gaziantep, que ficou severamente danificado.

Segundo uma testemunha ouvida pela agência de notícias Reuters, o tremor durou cerca de um minuto. Os abalos também foram sentidos na capital turca, Ancara, localizada a 460 quilômetros do epicentro do terremoto.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse estar em contato com as autoridades locais das regiões afetadas para se informar sobre a situação. “Espero que possamos superar esse desastre juntos o mais rápido possível e com o mínimo de danos”, afirmou Erdogan, em redes sociais.

LEIA MAIS- PF vai às ruas prender mais bolsonaristas

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento