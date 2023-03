Terremoto atinge Equador este sábado (18).

Governo já fala em mais de 10 mortes confirmadas

Com o forte abalo sísmico, moradores deixaram os prédios em busca de abrigos seguros por volta das 12h12 (14h12 no horário de Brasília). Segundo o governo, ao menos três pessoas morreram.

Um segundo terremoto de magnitude 4.8 foi registrado por volta das 12h22 e um último com intensidade 3.7 às 12h55, no horário local, segundo o Instituto Geofísico do Equador.

Nas redes sociais, populares relataram danos físicos em prédios localizados a 29 quilômetros de Balao e tremores nas vilas de Pomasqui, La Vicentina, Carcelén, Valle de los Chillos, Llano Grande e Nayón.

O vice-ministro de governo do Equador, Marío Francisco Cuvi Santacruz, afirmou nas redes sociais que está adotando medidas de apoio às províncias afetadas pelos tremores.

“Com todas as entidades governamentais estamos a desenvolver acções de apoio às províncias afectadas pelo sismo e pelas fortes chuvas. Agradecemos aos governadores, prefeitos, prefeitos e lideranças sociais e sindicais que se somam a esse esforço”, publicou Santacruz.

